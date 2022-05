Sergio «Kun» Agüero habló de Pep Guardiola y de la eliminación del City

Sergio «Kun» Agüero analizó la derrota y eliminación de su exequipo el Manchester City ante el Real Madrid, en las semifinales de la Champions League.

El «Kun» no considera que el estratega Pep Guardiola haya sido el responsable o culpable de lo que sucedió en el Santiago Bernabéu.

Para el máximo goleador de Los Sky Blues, los cambios que hizo el entrenador fueron bastante sensatos y entendibles, alegando que el equipo se descompuso tras el primer gol de Rodrygo.

El atacante argentino, que ahora está reaccionando en vivo a los partidos durante las transmisiones de ESPN y Star+, pidió no caer en análisis fáciles y superficiales, resaltando que no fue culpa de Guardiola.

Declaraciones de Sergio «Kun» Agüero

“Yo creo que Guardiola no tiene la culpa esta vez, no tiene la culpa. No sé qué le están reclamando. Para mí, hizo bien el cambio. Nada más que el Madrid es el Madrid, te hizo 2 goles, ¿y qué va a hacer? Ya está, ganó. Tercer gol de penal, pum, darle la mano, ganó el Madrid y chao, nos vemos a casa. Si hubiese ganado el City, nadie estaría diciendo nada del cambio de Pep. Ahí estarían diciendo: ¡Qué bien Pep! No entremos en esa. El City no jugó mal tampoco. Pasa que fueron 5 minutos que nos desconcentramos. Y en el fútbol no te puedes desconcertar 5 minutos. Yo siendo jugador me pasó. De esto se aprende, y sabemos que, para la temporada que viene, el City la va a aprender. Es así”.

