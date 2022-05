Plantean que cobro de peajes no esté a discreción de los gobernadores

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, indicó que han planteado en mesas de trabajo revisar el cobro de los peajes tanto en transporte público, de carga o vehículos particulares.

Eso no puede ser a discreción de los gobernadores que son lo que están manejando este tipo de instalaciones. Siempre hemos planteado que las troncales, las autopistas nacionales deben estar bajo el control de un Instituto nacional de carreteras y que sea el encargado de cobrar y reinvertir ese dinero en las carreteras«, dijo.

Al ser consultado sobre las condiciones en que se encuentran las carreteras, expresó que aunque se ven trabajos, a su juicio el estado de las carreteras es » bastante deplorable y no hay indicios que haya un arreglo a corto o mediano plazo«, acotó .

Indicó que el sector no tiene ningún problema con el pago en la Autopista Regional del Centro porque tiene una vía alterna (carretera Panamericana), «pero en el resto del país, eso no funciona así, no hay vías alternas que la población que no tenga para pagar pueda pueda desplazarse libremente», dijo.

«Porque cuando se tiene una carretera como la que va de Anaco a Ciudad Bolívar donde no tienes una alternativa, allí no se debería cobrar el peaje primero porque no estamos hablando de autopista, vías expresas que tenga la calidad y seguridad adecuada para cobrar y mantener esas autopistas de la manera correcta«, dijo.

Mora recalcó que el dinero que se recaude de los impuestos e ingresos deben ser reinvertidos en la vialidad, «no podemos esperar que quienes pagamos los peajes tengamos el peso sobre nuestros hombros de mantener las carreteras y autopistas».

