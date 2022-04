Manuel Figuera: Hay que pagar deuda al fondo rotatorio de la OPS para adquirir vacunas

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, urgió a las autoridades nacionales a pagar los «18 millones de dólares» que debe Venezuela al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para acceder a vacunas contra varias enfermedades.

«El Covid no es el único problema que tenemos hoy en día», dijo al mencionar otras patologías que requieren atención como la tuberculosis, VIH sida y la cobertura de otras vacunas.

Insistió en que el «covid cada vez está pasando a ser un problema secundario y los otros problemas que tenemos en Venezuela están ahí».

Figuera aseguró que las vacunas que se aplican actualmente a los niños son donadas por Unicef y otras agencias internacionales pertenecientes a las Naciones Unidas.

El infectólogo aseveró que están a la expectativa sobre qué ocurrirá con el covid-19 después de Semana Santa y la realización de los distintos conciertos.

«Probablemente no va a haber mayor impacto porque no tenemos circulación de casos en el país, todo depende de cuánta gente haya viajado fuera de Venezuela y si vinieron o no contagiados», acotó.