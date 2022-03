Will Smith, no aguantó su ira.

Entérate qué desató la ira de Will Smith en los Oscar

Lo que muchos pensaban se trataba de una broma, resultó ser muy real, durante la ceremonia de los premios Óscar, el actor Will Stmith no aguantó el comentario que Chris Rock hizo sobre su esposa.

Cuando el comediante, Chris Rock, salió a presentar el premio a Mejor documental y comenzó hacer bromas sobre las parejas asistentes, iniciando con Javier Bardem y Penélope Cruz, para luego referirse a Will Smith y a su esposa. De manera casi inmediata Smith se levantó de su puesto, subiendo hasta el escenario y en un segundo le propinó un golpe en la cara a Rock.

Entre el asombro de los asistentes, Rock, solo atinó a decir que Will Smith le dio una “tunda”, pero este episodio no terminó allí, sino que cuándo esté regresa a su silla, gritó con ira (y con una palabra insultante) que no pronunciaran el nombre de su esposa.

Al ver que, Will, no lo tomaría como un mal chiste, el presentador cambió de inmediato el tono de su voz y su gesto, presentando los nominados y respectivamente el ganador en esa categoría.

¿Pero cuál fue la broma que Rock le hizo a la esposa de Will Smith?

Chris Rock dijo en su intervención que Jada Pinkett, esposa de Will Smith, parecía G.I Jane 2 por el corte de cabello.

Cabe destacar G.I Jane fue la película donde Demi Moore era militar y se rapa la cabeza. Este comentario enfureció mucho al actor Will Smith.

Luego del incidente, Smith subió al escenario a recibir el premio como Mejor actor principal por la cinta King Richard, basada en la vida del papá de las tenistas Venus y Serena Williams, pidiendo disculpas a la Academia y a sus colegas presentes en la jornada por los hecho ocurridos con Chris Rock.

¿Qué enfermedad sufre la esposa de Smith?

Jada Pinkett Smith, sufre una enfermedad autoinmune que le provoca alopecia, la cual ataca los folículos pilosos y produce calvicie. Esta condición es más conocida como la pérdida de cabello incontrolable. Habló de su condición, por primera vez, tras grabar un episodio de “Red Table Talk”.

“Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo. Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo. Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no la tenía más”, explicó en ese momento.

Will Smith, el actor golpeo fuertemente al comediante, Chris Rock

Smith defendió a su esposa, Jada Pinkett.

La ira de Smith se extendió incluso, tras regresar a su asiento.

Lea también:

Ariana DeBose ganó el Óscar a mejor actriz de reparto por «West Side Story»