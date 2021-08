Super Mario Bros se convirtió en el juego más caro de la historia

El legendario juego de Nintendo Super Mario Bros con el pasar de los años se ha convertido en uno de los más caros de la historia. Ahora, el icónico videojuego rompió otro record. El pasado 6 de agosto una persona compró un cartucho sin abrir por 2 millones de dólares.

La información la confirmó un portavoz de Rally, sitio especializado en artículos coleccionables que, además, es la empresa que vendió el mítico juego hace algunos días.

«Creo que estamos empezando a ver la progresión natural de ¿qué más? ¿cuáles son las cosas que he apreciado en valor desde mi infancia que tienen esa nostalgia?», explicó Rob Petrozzo, cofundador de Rally, en entrevista con The New York Times.

Hace un mes, el pasado 11 de julio, otro juego de la saga de Super Mario (Super Mario 64) tenía el récord de ser el videojuego más costoso de la historia al venderse por 1.560.000 dólares en una subasta realizada por Heritage Auctions.

Durante el último año, la saga de Super Mario ha sido la protagonista de las subastas en el mundo. Otro ejemplo ocurrió en julio de 2020 cuando una copia de Super Mario Bros se vendió por 114 mil dólares.

Ya en 2021 el récord fue robado nuevamente por Super Mario Bros, al venderse una copia por 660 mil dólares en el mes de abril.

