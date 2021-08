Luis Díaz: “En Maturín hay que parroquializar los servicios públicos”

El precandidato a la Alcaldía del municipio Maturín por el partido Cambiemos, Luis Díaz quien estuvo como invitado en el programa Objetivo 21-N rumbo a las Megaelecciones 2021 a través de Sonora 99.3 FM y Monagas Visión conducido por Estrella Velandia, aseveró que entre sus propuestas están parroquializar los servicios públicos y declarar una emergencia legislativa al llegar al ayuntamiento.

Díaz quien abogado y especialista en gestión pública, señaló que los servicios públicos deben ser descentralizados y de esta manera, transferir las competencias para poder gestionar, por lo que existiría una minialcaldía en cada parroquia con el objeto de ser más eficientes de cara a los servicios que son necesarios para las comunidades.

De igual manera, indicó que de llegar a la Alcaldía declararía una emergencia legislativa en el municipio Maturín, además de convocar a todos los abogados necesarios para la adecuación del marco jurídico y todas sus ordenanzas que están obsoletas.

Otra de las acciones que asumiría como prioridad en su gestión de resultar alcalde, sería responderle a la nómina real y no a la fantasma de los trabajadores de la Alcaldía a quienes les quitaron los beneficios.

“No se justifica que la municipalidad esté cobrando en dólares y a los trabajadores se les quiten hasta los beneficios, se les debe dar un bono en dólares, esa es la propuesta”, afirmó.

Asimismo destacó la importancia de crear alianzas con el sector privado, propiciando garantías que los motiven a pagar los impuestos, pero que también les permitan desarrollarse y poder brindar el apoyo que se necesita para la recuperación de la ciudad.

Ante una llamada de la audiencia acerca del tema de los servicios funerarios y de la cremación de fallecidos por el Covid-19, la televidente indicó que tuvo que trasladar el cuerpo de su familiar desde Maturín a Cedeño y le cobraron 350 dólares, todo ello porque en Maturín para cremarla le pidieron 300 dólares.

Expresó que ante la desesperación, decidió pagar los 350 dólares para sepultarla, pero que eso era algo que en ningún caso debió suceder.

Ante este planteamiento, Díaz indicó que la municipalidad debería supervisar a quienes brindan los servicios funerarios para evitar este tipo de excesos en el cobro.

Propuso, en este caso, “alegar que por motivos de la pandemia mundial del Covid-19 se exoneren estos cobros para que sea el municipio quien los asuma, al tener en cuenta los altísimos costos del tratamiento del coronavirus que han dejado sin presupuesto a cantidad de familias sin recursos que tiene el municipio. Esa sería una alternativa para la gente”.

Respaldo

Díaz puntualizó que ha recibido el respaldo de nueve organizaciones políticas entre ellas, la alianza El Lápiz, Unidad política popular 89, UPP89, Voluntad Popular y Cambiemos.

El precandidato detalló que en función del corto tiempo que les queda y en beneficio de lograr la unidad y que no se puedan hacer unas primarias, propone establecer un panel de expertos que evalúe el currículum y credenciales de cada uno de los candidatos aspirantes y la presentación de sus proyectos.

“Hay candidatos que no están preparados y se debe tener pleno conocimiento de gerencia pública para asumir la Alcaldía. Si hay un candidato de mayor experiencia no tengo problema en ceder y solo ayudar porque no podemos dejar otra vez el espacio libre”, puntualizó.

Díaz asistió a Objetivo 21-N donde presentó sus propuestas de cara a la Alcaldía de Maturín.

