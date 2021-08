“El Pollo Brito” no se conforma con sus seis hijos

El cantante Rafael Brito, mejor conocido como “El Pollo Brito” contó que desea convertirse en padre de trillizos, a pesar de tener seis hijos con sus relaciones anteriores.

Durante una entrevista con los actores Juliet Lima y Arturo de los Ríos, el músico venezolano de 50 años dijo: “Yo le digo a Carmen que se cuide porque le voy a poner trillizos”.

Asimismo, el intérprete mencionó por orden de nacimiento a cada uno de sus descendientes: “Gisell, Rafael, Andrés, Adrían, Ricardo y Micaela”. Igualmente, el criollo mencionó que la hija de su actual pareja también la considera de su propia sangre, por lo que dice que tiene siete hijos.

Aunque “El Pollo Brito” asumió que es un hombre con bastante crías, igual descartó que en un futuro le aparezcan retoños no reconocidos.

En cuanto a su relación con Carmen Cecilia, el cantante detalló que tiene tres años junto a ella y que ha sido su cuarto romance estable. “Ella me conocía por haber presentado Portada´s y por mi carrera artística y me seguía en Instagram. Fue entonces cuando vio una de mis historias en la que mostré un postre y me dijo: ‘Yo quiero’”, dijo entre risas al músico para detalla cómo comenzó su idilio con Carmen.

