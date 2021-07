Cámara de la Construcción: En 9 años se perdieron 1.3 millones de empleos directos

Reducida al 1 % se encuentra el sector de la construcción en Venezuela, según la Cámara de Construcción, pasan por su peor momento. La industria se encuentra en un estado dramático, debido a que la caída del PIB de la construcción es del 99% respecto al 2012.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Madureri, lamentó como el sector casi desaparece y especificó que dentro de ese 1 %, se incluyen remodelaciones y algunos edificios de los proyectos de vivienda social del Gobierno.

Reducida al 1 % se encuentra el sector de la construcción en Venezuela | Foto: Web

Algunos de los problemas que se presentan: falta de financiamiento, inversión por parte del Estado por la caída de los ingresos petroleros al país e influye de igual forma la falta de insumos y por supuesto la inflación

Madureri precisó que es demasiado complicado tener una construcción por las restricciones de la pandemia, cierre de vuelos nacionales y la escasez de combustible

Pérdida de puestos de trabajo en la construcción

El presidente de la Cámara de la Construcción informó que se han perdido muchos empleos. “En los últimos nueve años, de 1,3 millones de trabajos directos de la construcción se ha pasado a unos 20.000 en este momento”

Incluso, van más de 10 o 12 años que no se construye nada para la clase media, según datos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López.

“Lo poquito que se ha construido es para un ‘target’ (objetivo) alto (…) quien construye para clase alta, saca su cuenta y lo vende, si no, no construiría más”, expresó en entrevista para EFE. Además, que los edificios lujosos no suponen un número importante para el mercado.

La cámara inmobiliaria van más de 10 o 12 años que no se construye nada para la clase media | Foto: Web

