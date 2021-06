Martínez: El diálogo debe ser público, inclusivo y en Venezuela

Luis Eduardo Martinez, vicepresidente de la Comisión para el Diálogo de la AN declaró que las negociaciones propuestas de cara a la confrontación que hay en el país, “deben realizarse públicamente».

A propósito del arribo a Venezuela de la delegación noruega, el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional declaró que el diálogo y las negociaciones propuestas de cara a la confrontación política en que se encuentra sumergida el país, “debe realizarse públicamente, de manera inclusiva, en el territorio nacional y con, para y por los venezolanos”.

“Es inaceptable que se dialogue y negocie en la sombra, el país todo tiene derecho a conocer que se trata y que propuestas se hacen; los actores no pueden limitarse al gobierno y a una de las oposiciones ni siquiera a solo actores políticos cuando Venezuela es mucho más, es necesario que participen representantes de los empresarios, trabajadores, académicos, jóvenes, productores agropecuarios, comerciantes, mujeres, líderes comunales, entre otros; las sesiones tienen que hacerse en territorio nacional, este no es un país en guerra y no hay ninguna razón por la que reunirse en el extranjero, allí están Choroní, la Colonia Tovar, Caripe, que bien pueden ser localidades sedes de los encuentros” señaló el también jefe de la fracción parlamentaria de la opositora AD.

“Finalmente, el diálogo y cualquier negociación tiene que ser entre venezolanos, si bien mediaciones pueden ser bienvenidas, con venezolanos y para los venezolanos y jamás para satisfacer potencias extranjeras de cualquier signo que pretendan neocolonizarnos”, concluyó Luis Eduardo Martínez.

