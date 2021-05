A comienzos de este año, María Antonieta de las Nieves (70), más conocida por su célebre interpretación de la Chilindrina en El Chavo del 8, sorprendió a todos al posar en bikini con un nuevo look.

La Chilindrina sorprende con su nuevo look

A comienzos de este año, María Antonieta de las Nieves (70), más conocida por su célebre interpretación de la Chilindrina en El Chavo del 8, sorprendió a todos al posar en bikini con un nuevo look. Ahora, casi tres meses después, la actriz mexicana volvió a dar de qué hablar por un cambio de imagen.

Mientras promediaba febrero, María Antonieta de las Nieves explicó en una entrevista radial cuál había sido el trasfondo de aquella foto. “Si salió bella fue por pura casualidad, estaba en mi departamento en Acapulco y la tomó mi cuñada, que tiene 83 años y que no sabe cómo tomar fotos. Le dije: Necesito que salga el paisaje de atrás, precisamente la bahía de Acapulco, de la cintura para arriba”, había detallado la actriz.

Sin ningún complejo, la actriz que encarnó a la Chilindrina reflexionó acerca de la importancia de chequear el material antes de compartirlo en Internet. “No tengo un cuerpazo de Maribel Guardia para decir: Ahí les voy, pues jamás. Le echo la culpa a mi representante. Mandé las fotos sin siquiera verlas. En otra época nunca hubiera pensado enseñar mis fotos en redes, ahora es muy fácil, solo la pones en ellas y ya”, agregó.

En las últimas horas, la Chilindrina volvió a sorprender a sus fanáticos con un cambio de look. María Antonieta de las Nieves compartió la fotografía de su renovada imagen con el periodista Juan Etchegoyen.

“La Chilindrina cambió su look en plena pandemia y me envía una imagen que ahora se las voy a compartir. Lo que me dice en relación a esto es que quería verse renovada”, señaló el comunicador durante su programa por Instagram, Mitre Live.

En la fotografía se puede ver a María Antonieta con el pelo corto y un flequillo como el que usaba algún tiempo atrás. Además, luce un tono de cabello más claro.

Lea también: Aquí te revelamos los estrenos de Marvel Studios hasta el 2023