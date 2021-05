Una harina, un arroz y una pasta es lo que se puede comprar con el nuevo sueldo

Con el ajuste del sueldo mínimo integral, decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciado por el entonces Ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, los maturineses solo pueden adquirir una harina de maíz, un arroz y una pasta.

Así lo aseguró Lucía Véliz, ama de casa, quien al hacer sus habituales compras señaló que el sueldo mínimo se ubica actualmente en 7 millones de bolívares y con el bono de alimentación llegó a 10 millones, lo que representa 3,5 dólares, situación que sigue afectando la economía de los venezolanos.

“Para nosotros poder solucionar, el sueldo en Venezuela debería ser al menos de 60 dólares mensuales, para poder comprar algo de alimentos, pero del resto no alcanza para comprar los artículos de higiene personal”, expresó Véliz.

Nuevo sueldo no alcanza para comprar medicina

Debido a los altos precios y el alza del dólar, los maturineses deben optar entre comprar medicinas o alimentos, situación que cada vez se torna más difícil.

La ciudadana Cruz María Zamora, indicó que un blister de antibiótico se ubica en 12 millones de bolívares, una caja de analgésicos está en 10 millones 300 mil, lo que hace muy cuesta arriba la posibilidad de adquirir los fármacos y optar por los alimentos.

“Es lamentable que necesite comprar medicinas y no pueda porque si lo hago, me quedo sin comer. Es difícil esta situación. La inflación cada vez es mayor y ya no podemos luchar contra ella”, destacó Zamora.

Lea también:

3 de mayo: Honor a la Santa Cruz