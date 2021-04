Jennifer López y Álex Rodríguez terminan su relación

En marzo surgieron los rumores de separación. Se dijo que Jennifer López y Álex Rodríguez habían terminado. Horas después la pareja desmentía estas aseveraciones, pero hoy todo terminó de manera oficial, ya que emitieron un comunicado para informarle a sus seguidores y a los medios de comunicación que su romance llegaba a su final. La boda se ha cancelado, definitivamente.

Esta vez Jennifer no tuvo que casarse y firmar papeles de divorcio. La cantante, como cuando estuvo con Ben Affleck se ha quedado con el anillo de compromiso, aunque con Arod, además, tiene negocios y propiedades en común, los cuales seguirán manteniendo. Según el comunicado, son y serán amigos, trabajarán juntos, pero ya no como prometidos, próximos a casarse.

Jennifer López y Álex Rodríguez | Foto: Web

Rumores dilataron la ruptura de Jennifer López y Álex Rodríguez

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor el uno para el otro y para nuestros respectivos hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos es decir gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”, reza el mensaje que han hecho público, por medio de un comunicado público al programa ‘The Today Show’.

Cuando el anunció de su ruptura saltó en marzo, el ex pelotero viajó a República Dominicana. Los paparazzi lo captaron de rodillas ante la “Diva del Bronx”. ¿Todo fue una mentira? ¿Hubo o no hubo reconciliación? Nadie sabe a ciencia cierta si regresaron y no funcionó, o si simplemente quisieron esperar para dar la noticia de manera oficial sin rumores. Dicen que desde marzo no están juntos. Dicen que Jennifer López nunca perdonó la supuesta infidelidad de éste con Madison LeCroy.

La pareja siempre ha tenido la atención de los medios | Foto: Web

Una pareja de estrellas

La agencia EFE, recordó que la pareja se formó en 2017 y se hizo pública cuando acudieron juntos a la famosa gala del Museo Metropolitan de Nueva York. López, que tiene dos hijos de su previa relación con el cantante Marc Anthony, Max y Emme, de 13 años, se refirió a Rodríguez como su “alma gemela”, durante una entrevista con “Today” en 2018.

“Ha traído a mi vida algo que nunca antes había tenido, que es un apoyo y un amor incondicionales, una especie de unión de almas gemelas. Eso es algo diferente para mí, ahora sé lo que es estar conmigo. Trabaja tanto como yo, es tan motivado como yo”, dijo la estrella de El Bronx, según expuso dicho medio.

Rodríguez, por su parte, es padre de Natasha, de 16 años, y de Ella, de 12, con su exesposa Cynthia Scurtis, y él y López compartieron algunos de sus momentos alegres como familia en las redes sociales. Todo esto, hoy, llegó a su fin.

Lea también: Jennifer López y Alex Rodríguez terminan su relación de dos años de compromiso