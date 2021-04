Con huecos y sin alumbrado público está la vía principal de El Samán

Maturín. Habitantes de los urbanismos El Samán, Las Delicias, Guanaguanay, Los Prados, entre otros, manifestaron que los huecos se están comiendo el asfaltado de la vía, situación que es preocupante, debido a que se han suscitado accidentes viales por las mismas.

Destacaron que han solicitado apoyo de la Alcaldía de Maturín, a través del Consejo Comunal de El Samán, pero hasta la fecha aún no han recibido respuesta alguna.

“Esos huecos se fueron formando por el peso de los camiones de carga pesada que constantemente circulan en la vía, hace 5 meses, enviamos una carta a través del Consejo Comunal y las autoridades responsables no se abocaron”, expresó Milena González.

Por otra parte el habitante del conjunto residencial Los Prados, indicó que ha tenido que gastar más de 200 dólares para comprar amortiguadores por lo huecos que se han formado en la vía principal.

“Esos son gastos que salen de nuestros bolsillos, pero los ente rsponsables sólo se preocupan por asfaltar las vías principales de la ciudad, pero tienen mucho tiempo que no visitan las comunidades, será que para ellos no son prioridad?, se preguntó el afectado.

Sin alumbrado público delincuentes aprovechan de robar en El Samán

Sumado a esta problemática de los huecos, la falta de alumbrado público es otro de los problemas que afecta a los habitantes de esta zona, quienes destacan que despues de las 4:30 de la tarde, deben cerrar sus puertas por los robos que constantemente se han registrado.

“Esa vía parece una boca de lobo, de 35 postes, sñolo están alumbrando 4, del resto no tienen bombillos, eso ha incrementado el índice delictivo en la zona, no podemos caminar por la vía porque salen los delincuentes del monte y con armas de fuego nos obligan a meternos para el monte y nos despojan de nuestras pertenencis, y no conforme con eso también nos golpean y como está todo oscuro nadie ve nada”, precisó el vecino Luis Carlos Hidrogo.

En este sentido, los afectados hicieron un llamado al alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz para que active un plan de bacheo en la zona, al igual que la recuperación del alumbrado público.

