Gladys Barreto: «En dos o tres días el coronavirus te puede matar»

Maturín. La presidenta del Servicio Autónomo de la Vivienda en Monagas, Servim, Gladys Barreto contó lo difícil que fue para ella y su familia afrontar la pandemia del coronavirus, por cuanto junto a su esposo, el diputado Vicente Carvajal se contagiaron del Covid-19.

Una enfermedad silenciosa y agresiva, sobre la cual muchos de buenas a primeras creían que era un invento para encerrar a la gente. Y la realidad es absolutamente distinta.

Justo esta mañana, durante el programa «Conversando con Yelitza«, la mandataria regional significó lo difícil que ha sido para sus funcionarios y para ella misma atravesar esta difícil experiencia. Después de vivirla, manifestó la Gobernadora Yelitza Santaella, a nadie le quedarán ganas de exponerse y de incumplir las medidas porque es un enemigo que de manera sigilosa se apodera de la salud, que ataca y baja todas las defensas en el momento menos pensado.

Explicó Santaella que «hay cosas que la gente no sabe que hacemos tras bastidores y que en su momento, les confesaremos. Hay quien piensa que nosotros no estamos viviendo en carne propia la situación del virus. Nos ha tocado a casi todos. Me han diagnosticado como 10 veces y la última, me metieron en esa olla de presión, en la sala Covid y yo sin Covid. Fue la prueba más fuerte para mi».

«Eres Covid positivo»

Fue lo primero que dijo Gladys Barreto, presidenta del Servim. Una funcionaria que por su rol tiene que estar en contacto directo permanente con las comunidades.

Relató que pese a extremar los cuidados desde el año pasado, se contagió al igual que su esposo, Vicente Carvajal. «Tengo que darle gracias a Dios por poder estar aquí en este espacio y poder contar mi experiencia y como Usted lo dice: Solo el que lo vive, sabe qué se siente cuando te dicen «Eres Covid positivo».

En ese momento, Gladys Barreto respiró profundo, se quebró e hizo una pausa tan solo al recordar lo que le sucedió. Al reponerse afirmó. «Es duro, porque uno no sabe dónde te contagiaste, después que muchos se enteraron que estábamos enfermos. El asunto es que no tienes manera de recordar porque siempre fuimos precavidos con relación a las medidas establecidas, pero, como dice la doctora María Solarte, la variante brasileña que está circulando en Monagas es mucho más contagiosa, peligrosa y por lo tanto, más mortal».

Tema psicológico asocia el coronavirus con la muerte

Aseguró que cuando ya sabes que el virus te invadió y te ratifican que eres Covid positivo, tienes que luchar contra esa enfermedad.

«Recuerdo que me hice la prueba rápida en dos oportunidades y me salieron negativas. Llamé al doctor Tovar quien me pidió que me hiciera la tomografía y fui a hacérmela. Cuando la doctora revisó la tomografía ya el virus estaba en los dos pulmones. Vivir eso no es fácil. Yo quiero que la gente que nos está escuchando también tome conciencia de lo que significa que te digan que has contraído el virus. Tan solo pensar que estás contagiada, ya el tema psicológico comienza a atacar y lo asocias con la muerte».

Pánico y miedo

Por la condición humana, Gladys Barreto contó que sintió pánico y miedo porque somos seres humanos. «En ese momento de temor, es cuando le dices a Dios que tiene el control y que hay que enfrentar el virus. En mi caso, siento que lo atendimos a tiempo».

Enfatizó que no hay que dejarse atacar por el miedo, en definitiva, hay que actuar y no descuidarse, porque de lo contrario, ya mucho no lo están contando.

Virus altamente agresivo

Y Gladys volvió a sollozar y a derramar algunas lágrimas para continuar con firmeza su vivencia. «Yo creo que esto que me pasó, le ocurre a cualquiera: no quieres salir de tu casa, no quieres ir al médico y es algo típico. Hago el llamado a quien tenga algún síntoma en sus inicios, que sienta algo inusual en su organismo vaya de inmediato al médico. Este virus avanza muy rápido y en dos o tres días te puede matar. Tomé el tratamiento por cuatro días y al hacerme la tomografía, ya tenía los dos pulmones invadidos. Cuando ves la primera tomografía y la comparas con la segunda, eso te golpea real y psicológicamente, piensas en lo peor».

La gente tiene que cuidarse

Ratificó el llamado a que la gente se cuide y a que las personas que están sanas, no esperen contraer el virus para saber que existe, para saber que el virus le ha quitado la vida a mucha gente nuestra, valiosa, que aportaba todo con su trabajo y esfuerzo y que ya no está. «No fue fácil, pero agradezco a Dios y a todos los que estuvieron pendientes. A Vicente, quien contrajo el virus pero estuvo asintomático y se recuperó. Vamos a cuidarnos, tomen las medidas de bioseguridad para poder frenar la curva de contagio».

Agradeció en nombre de su parroquia, el suministro de tratamientos para vecinos de Las Cocuizas que llegaron desde el Gobierno Nacional. «Nadie puede esperar. Deben atacar a tiempo el virus para que puedan recuperarse. También agradezco a todos los médicos del CDI de Los Godos por el extraordinario trabajo que desarrollan, tanto con la distribución de los medicamentos y el oxígeno. A los médicos del sector público y privado por su valioso aporte para que esta curva de contagio baje».

Pidió encarecidamente a la población que use el tapabocas en la calle, «cumplan con el distanciamiento social para que puedan sortear así esta difícil situación», concluyó muy conmovida la funcionaria.

