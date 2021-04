Productores de Caripe exigen suministro de gasolina y gasoil

Caripe. Un grupo de productores de Caripe, al norte del estado Monagas, cerraron la vía principal del municipio este lunes para exigir la venta de gasolina y gasoil.

Afirman que perderán las cosechas porque los vehículos están parados y no tienen otra alternativa para trasladarlas hasta las zonas de venta. «Las siembras están en Teresén, San Agustín, Culantrillar, Juan Largo, Sabana de Piedra, entre otros sectores alejados. Necesitamos vehículos para movilizarnos y poder sacar las cargas. No es justo que vayamos a perder meses de trabajo, esfuerzo e inversión», indicó Javier Estévez, afectado.

Destacó que no reciben combustible de ambas modalidades desde hace más de 15 días. «Estamos limitados para trabajar. Necesitamos una respuesta porque el campo y la producción no se paran. Si no sembramos, no comemos», señaló.

En ese sentido, alertó que a pesar de la situación sanitaria del país, continuarán con las acciones de protesta hasta que el Ejecutivo municipal se pronuncie.

