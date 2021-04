Investigarán venta de gasolina con sobreprecio en bombas premium de Monagas

Maturín. La Gobernadora de Monagas, Yelitza Santaella, en una nueva alocución radial realizada este lunes, 5 de abril a la 1:00 pm. informó a la población que investigarán el cobro de la gasolina con sobreprecio en algunas estaciones de servicio Premium que fueron habilitadas en la ciudad, durante la tercera semana de cuarentena radical.

Detalló que colocarán bajo lupa a estas gasolineras, luego que usuarios en las redes sociales denunciaran que ofrecen el servicio en 1$ y no en 0,5 centavos de dólar que fue lo establecido por el Gobierno Nacional.

Santaella reiteró que durante este lapso permanecerán cerradas las bombas que ofrecen gasolina en moneda nacional, ya que estos puntos se convirtieron en focos de contagio del Covid-19. «No se deben molestar porque no les vendemos gasolina. Esta es una semana más para proteger a la familia. En las bombas Premium no es necesario presentar informes médicos para abastecer, pero deben acudir cumpliendo con las medidas de bioseguridad», enfatizó.

Semana 13 concluyó con 506 casos positivos en Monagas

Recordó que ayer en el balance regional se llegó a la cifra más alta de toda la pandemia, un total de 160 casos positivos, por consiguiente, en la semana número 13 que cerró el pasado sábado concluyó con 506 casos positivos. «Comenzamos esta nueva semana ya con 160 casos reportados y por ende, es preciso frenar esta cadena de contagios. Por eso, el presidente Maduro determinó continuar una semana más de cuarentena radical. Igualmente, tenemos que ayer sumamos 48 personas recuperadas y aspiramos incrementar este número para este lunes y dar más pacientes de alta del Humnt».

Llevamos reportadas 2.815 personas atendidas y de ellos, 676 casos fueron positivos. Están activos hospitalizados, 276 personas, mientras que en el Humnt, tenemos un total de 121 pacientes y el resto se encuentra en clínicas privadas y CDI.

«Tenemos en IRA moderada 153, IRA grave, 51 pacientes, mientras que 16 están en condiciones críticas y permanecen en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Maturín con mayor cantidad de contagios

«El municipio con mayor incidencia es Maturín con 872 casos, seguido de Bolívar y Caripe que tiene un alerta de 38 afectados, también fueron reportados pacientes en Libertador y Uracoa.

En el municipio Maturín, las parroquias más afectadas son San Simón con 224 infectados, Alto de Los Godos 198, Boquerón con 170, La Cruz 134 y Las Cocuizas 104″, aseveró.

Afirmó que para atender a la población sigue activo el Hospital centinela Dr. Manuel Núñez Tovar, que en estos momentos tiene una población atendida de 121 pacientes.

«Allí se tomó la decisión de evacuar el quinto piso del Humnt con quienes están hospitalizados No Covid y ser trasladados al área de Plan Salud donde hay más de 50 camas, para poder tratar a los pacientes. También tenemos planteado evacuar próximamente el piso 4. También abrieron algunos CDI para atender casos».

Llamó al pueblo a la conciencia. No te puedes quedar en tu casa presentando síntomas y dejar evolucionar la enfermedad. Muchos pacientes han ingresado ya en muy malas condiciones. No se puede esperar 10 días tratándose en casa porque pueden contagiar al grupo familiar y al llegar a los centros de salud, es muy poco lo que podemos hacer. Es un virus que actúa de manera diferente en cada persona y no hay un patrón definido».

Es de resaltar que esta mañana, se pudo divisar que muchas personas se dirigían a pie desde Boquerón hacia el centro de la ciudad, incluso sin tapabocas, una situación que debe llamar la atención de las autoridades regionales.

Reiteramos el llamado a la población para que extreme las medidas de prevención en el hogar y en la calle, toda vez que estamos en el momento con mayor incidencia de casos de toda la pandemia, al recordar lo sencillo e imprescindible que

