Megacola en el elevado de Boquerón por cuarentena radical en Maturín

Tal como lo anunció anoche el presidente Nicolás Maduro, las autoridades recibieron instrucciones acerca del cumplimiento estricto de la cuarentena radical.

Una de las entidades que registró más casos al día de ayer es precisamente Monagas, que sumó 33 casos positivos, para un balance total de Mil 596 contagios hasta la fecha.

Por ello, hoy amaneció la alcabala en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, a la altura del elevado de Boquerón con sentido hacia el centro de Maturín, solicitando a los conductores y transeúntes el respectivo salvoconducto para poder pasar.

Esto originó una megacola, toda vez que la gran mayoría no portaba el salvoconducto y no tuvo más remedio que retornar a casa por cuanto no les dejaron pasar.

Por supuesto que muchos estaban molestos porque no pudieron pasar, pero es lo más prudente en estos momentos.

Paradas repletas

A consecuencia de la radicalización de la cuarentena en virtud del repunte de casos en Monagas, y ante el peligro que representa la nueva cepa brasilera que se dice es más fuerte que la que hasta ahora se ha registrado en el país, el transporte público funciona a medias.

La parada que está ubicada en la avenida Juncal a las 7:40 am. estaba llena de pasajeros varados porque el transporte no pasaba.

Uso del tapabocas obligatorio

Las autoridades también exigen a los transeúntes y conductores el uso obligatorio del tapabocas para poder circular en la ciudad.

El asunto es que si no es estrictamente necesario que salga de casa, lo más adecuado es que permanezca en ella, porque en realidad, el brote que se está registrando en los estados Monagas (33 casos), Anzoátegui (21) Bolívar (frontera con Brasil) y Nueva Esparta (6), donde flexibilizaron incluso los vuelos para dinamizar la economía de la isla; al día de hoy es notorio por los casos que reflejó ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Desde este lunes #8mar y hasta el domingo #14mar, vamos a una semana de cuarentena radical, con mucha precaución. La vacuna inmuniza el cuerpo contra la enfermedad, pero no elimina el riesgo de infección, usar el tapaboca puede salvar tu vida. ¡Cuidémonos todos! pic.twitter.com/r7sckDZcub — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 8, 2021 Nicolás Maduro alertó sobre el repunte del Covid-19 en Venezuela.

Lea también:

Covid-19: 33 casos positivos en Monagas