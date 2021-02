Javier Bertucci: Oposición radical no quiere otras voces políticas en Washington (+video)

Javier Bertucci, quien forma parte de la Asamblea Nacional electa en los comicios del 6 de diciembre, contó los detalles de su deportación este jueves 25 de febrero cuando dos funcionarios del aeropuerto no lo dejaron ingresar a Estados Unidos.

A través de un video en redes sociales, Bertucci detalló que salió rumbo a Miami desde Valencia, estado Carabobo, en un vuelo comercial de clase económica. Llegó a Miami a las 5:00 pm. del martes y allí lo retuvieron con su familia por más de 12 horas hasta el miércoles 24 de febrero.

Bertucci, pastor fundador de El Evangelio Cambia, afirmó que los dos funcionarios que lo detuvieron estaban esperándolo.

“Fui señalado, por uno de los funcionarios, como una persona que estaba colaborando con el gobierno de Nicolás Maduro“, dijo sobre el argumento que le dieron funcionarios de migración en el aeropuerto de Miami.

Sin razones

A su juicio, no hay ninguna razón para que se le impidiera ingresar al territorio estadounidense. “No violé ni he violado ninguna ley, mis papeles estaban en absoluta regla, mi visa estaba vigente hasta el 2023, que la he usado múltiples veces para entrar, y aparte tenía mi prueba PCR”, señaló.

Por ello, Bertucci responsabilizó a la “oposición radical” de lo sucedido durante su deportación. El pastor consideró que este grupo no quiere que hayan otras voces políticas en Washington.

“Qué tanto mal le ha hecho este grupo pequeño, disminuido, de la oposición radical, que sigue mintiéndole a Estados Unidos. Están desesperados y quieren evitar que los que somos oposición moderada e independiente, no vayan a dar otra voz que se escuche en Washington“, señaló.

“No es agradable, para nada, que no te dejen entrar a un país, y menos por razones políticas. Menos por matrices de opinión equivocadas, que han logrado engañar a un pequeño grupo en Estados Unidos, pero no podrán engañar por todo el tiempo”. Javier Bertucci, diputado a la AN

En cuanto a los motivos de su viaje, Bertucci señaló que deseaba ingresar al país para encontrarse con organizaciones no gubernamentales que están interesadas en enviar a Venezuela ayuda humanitaria.

“El programa de alto alcance de ayuda humanitaria se ha discutido con el gobierno. A mí el gobierno no me puso en este cargo sino los electores. Este puesto me lo gané con votos, no me autoproclamé diputado, me lo gané con votos, trabajo y sirviendo a la gente”, recalcó.

