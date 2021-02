Exigen celeridad procesal para detenidos en el Cicpc Maturín

Los familiares de los detenidos que se encuentran actualmente en el Cicpc Maturín hicieron una manifestación pacífica en horas de la mañana de este martes a las puertas del organismo en la avenida Bella Vista, con la finalidad de exigir celeridad en los procesos de los detenidos y evitar el evidente hacinamiento en el lugar.

«Nosotros, los familiares de los presos que tiene el Cicpc Maturín le pedimos a las autoridades competentes que comiencen las audiencias preliminares de todos aquellos detenidos que tienen aquí 45 días. Hay algunos que llevan hasta 4 años y más, hasta 120 días aguardando la preliminar».

Expresaron que el recinto presenta condiciones de hacinamiento, razón por la cual consideran que es imprescindible el debido traslado.

Se encuentran hacinados

«Los presos no pueden ni siquiera sentarse porque no tienen espacio. Esperamos que a todo aquel que necesite su traslado, se le dé. Queremos que las boletas no sigan desapareciendo. Que las boletas que lleguen, se les dé su respectivo seguimiento y que los detenidos sean traslados al Palacio de Justicia para que se les dé una respuesta concreta y que se les evalúe muy bien el expediente. Necesitamos que acudan al Cicpc Maturín, porque hay detenidos que están enfermos, incluso con infecciones en la planta de los pies, otros hasta con coronavirus, fiebre, diarrea y vómito», afirmó la señora Ana Morales, madre de un recluso.

Aseguraron que la situación es insoportable y que están muy preocupados por esta situación y por sus familiares.

«De miércoles a jueves se murió un indígena, tenemos prueba de eso, queremos que vengan hasta acá para que nos ayuden», resaltó José González, uno de los familiares de los presos en los calabozos del Cicpc.

Traslados al Centro Penitenciario de Oriente no dependen de Fiscalía

Por su parte, el Defensor Público, Henry Pineda, quien hizo acto de presencia en la manifestación, informó que justamente hoy publicaron una circular donde reza que los lunes permitirán al abogado defensor ver al privado de libertad.

Resaltó que los traslados al Centro Penitenciario de Oriente no dependen de la Fiscalía ni del Ministerio Público. Son responsabilidad del Ministerio de Servicio Penintenciario, quienes autorizan los traslados cuando exista capacidad para descongestionar los centros preventivos.

«Levanté un acta de entrevistas a ciertos privados de libertad. Vine para que se cumplan los Derechos Humanos de los presos y agilizaré los 8 que me llevo de aquí».

Otro de los afectados relató que su hijo tiene 78 días allí y su abogado no lo ha podido ver.

Añadieron familiares de los reos que para hacer un traslado por razones de salud no se debería esperar tanto tiempo. «A través de su abogado, hay pedir al Tribunal con el procedimiento correspondiente. Ya tenemos 120 anotados que se encuentran en la misma situación».

Los familiares quedaron en colocar la denuncia ante la Fiscalía para que le den celeridad y evitar estos retardos procesales, dando prioridad a los reos que están enfermos.

