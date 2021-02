Deyna Castellanos es tendencia por esta razón

La futbolista criolla Deyna Castellanos publicó este sábado 20 de febrero en su cuenta en Twitter una fotografía con una muchacha, acompañada de un mensaje donde señala que «el secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje».

Diversas personas en esta red social presumen que la deportista venezolana estaría anunciando con esta fotografía una relación sentimental con la joven.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊

Deyna Castellanos es la gran figura del fútbol femenino venezolano en los actuales momentos, con una destacada actuación en la Liga Española con su equipo, el Atlético de Madrid.

