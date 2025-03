¡Venezolana se une a la cadena mexicana Televisa! ¡HOLA MÉXICO! Llegó La Materán de Venezuela para el mundo. De esta manera, la venezolana Luiseth Materán, anunció que se incorpora a la cadena de televisión mexicana Televisa, para su desarrollo profesional, aprendizaje y crecimiento.

Materán ingresará en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) una institución especializada en la actuación y otros espacios del entretenimiento. La sede esta situada en la Ciudad de México en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Luiseth Materán a la cadena mexicana Televisa

«Desde muy pequeña he sido soñadora y disciplinada, me convertí en una mujer que trabaja y se entrega incansablemente a cada meta y cada proyecto que se propone. Muchas veces el camino no ha sido en línea recta, han existido algunos cuesta arriba donde las dificultades, miedos y retos se han hecho presentes», escribió Miss Universo Venezuela 2021 en su cuenta en Instagram.

Luiseth muy agradecida por esta oportunidad que le esta dando la vida a nivel profesional, para crecer y desarrollarse en el medio artístico, preparandose en una de las escuals más reconocidas a nivel mundial.

«Pero sin duda alguna la vista es impresionante cuando estás a punto de llegar a la cima. Por eso, te digo: siempre cree en ti, en tus capacidades y en tu poder interior porque si te lo propones eres capaz de conquistar el mundo entero», dijo.

«¡HOLA MÉXICO! Llegó La Materán de Venezuela para el mundo», Expresó muy emocionada.

Recordemos que el año pasado, tuvo una participación en el reality Shoew de Venevisión «Bailando con las Reinas», donde compartió escenario con Nieve Soteldo, Marien Velázco, Alejandra Conde, Isabella Rodríguez, entre otros.

