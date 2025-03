Liberado periodista Román Camacho

El periodista de sucesos, Román Camacho, informó la madrugada de este viernes que se encontraba junto a su familia, luego de haber sido detenido el pasado martes en Caracas.

En un mensaje en su cuenta de X, Román Camacho escribió:

«Ya en casa, gracias a todos por su apoyo y sus mensajes de aliento. Me voy a tomar este fin de semana para pasarlo junto a mi familia poner todo en orden y seguir en lo que amo. Aún la investigación continúa, no debo hablar sobre el caso, pero ya me encuentro en paz junto a mi familia».

