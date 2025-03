Con imposición de cenizas empieza el tiempo de Cuaresma

La iglesia católica inicia, a partir de este miércoles de ceniza, el tiempo de cuaresma, que comprende 40 días antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En este sentido, la feligresía se prepara para un tiempo de ayuno, caridad y recogimiento espiritual, como parte del sacrificio, camino a la conversión.

El sacerdote recuerda al laico, al marcar su frente con ceniza, que es un ser frágil, moldeado por Dios, con quien debe reconciliarse.

Las palabras «polvo eres y polvo te convertirás», resonarán como la voz de Dios a Adán, según la lectura del Génesis.

Al respecto, el padre Manuel Gerónimo Sifontes, párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Las Cocuizas, que, «con el miércoles de ceniza se da inicio a la Cuaresma, un tiempo para desechar aquellas cosas que separan al hombre de Dios, y renovarlo desde su interior, para ello, hay que arrepentirse con sincero corazón y hacer propósito de enmienda, porque de nada vale al hombre, decir que se está arrepentido y continúe cometiendo el mismo error».

Precisó el párroco, que de nada vale al hombre cumplir cuarenta días de penitencia si no se está dispuesto a cambiar, puesto que Dios mira el corazón y recuerda, que lo que daña es precisamente lo que sale del corazón, por lo que el llamado es a mantenerse unidos a Cristo, solicitando continuamente la asistencia del Espíritu Santo.

Padre: «Usaremos la ceniza como signo penitencial en la Cuaresma»

Durante la homilía, explicó «que la iglesia nos da unas prácticas para que podamos volver a Dios, cada año nos invita a vivir la cuaresma para la conversión personal. Toda la vida cristiana, espiritual es un constante llamado a profundizar en lo espiritual».

Agregó «el profeta hace una llamada insistente: conviértanse a mí… Nadie queda exonerado de hacer penitencia, todos somos llamados»; y añadió «no colocarse las cenizas no es pecado grave, solo quiere decir que no se está dispuesto a cambiar, a perdonar, a reconocerse pecador ni a la conversión; pero tener conciencia clara del rito y no cumplir la promesa, si es pecado grave, porque se está mintiendo a Dios; la ceniza expresa la condición de pecador».

De esta manera, comienza la preparación para la Semana Mayor.

El padre Manuel Gerónimo Sifontes impone las cenizas en la iglesia Santo Domingo de Guzmán.

Son 40 días para prepararse de manera espiritual y para renovar la fe.

La comunidad de Las Cocuizas acudió a la misa del miércoles de ceniza.

En la iglesia Santo Domingo de Guzmán impusieron las cenizas para iniciar el tiempo de Cuaresma.

