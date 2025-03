El papa Francisco está estable y ya no requiere respiración artificial

El papa Francisco está estable, así lo señala una fuente del Vaticano, determinando que el pontífice sigue batallando contra una neumonía bilateral y que proseguirá con sus tratamientos este lunes, aunque ya no necesita ventilación mecánica no invasiva.

A pesar de su edad de 88 años, el pontífice continúa recibiendo un suministro elevado de oxígeno mediante cánulas nasales, indicó la fuente.

Francisco, quien ingresó al hospital el 14 de febrero, experimentó un súbito episodio de dificultades respiratorias y fue colocado en un respirador el viernes.

Aunque no ha presentado más crisis desde entonces, la fuente informó que su estado es estable, pero aún no está fuera de peligro y actualmente no se prevé su regreso a la Casa Santa Marta.

