Se registran 300 accidentes semanales con motorizados en todo el país

¡Se registran 300 accidentes semanales! El presidente de la República Nicolás Maduro pidió a los motorizados del país desplazarse de manera segura y responsable durante el asueto de carnavales, y evitar así posibles accidentes.

«Yo les pido que todos se me cuiden en carnaval. Motorizados cuídense, me tienen preocupado, muchos accidentes semanales, casi 300 semanales. Muchachos que pierden casi las piernas, los pies, los brazos, la vista (…) si usted va a probar una vil bebida espirituosa, no maneje», expresó.

Desde este viernes, 28 de febrero inicia el asueto de carnaval en todo el país y hasta el próximo martes 4 de marzo. La tradición carnestolenda lleva a los venezolanos a movilizarse por todo el país, y visitar balenarios, playas, ciudades para disfrutar de los desfile que preparan las juridicciones del país.

300 accidentes semanales se registran en el país.

