AN aprueba elevar la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández al Panteón Nacional

El martes 27 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo relacionado con la firma del decreto de Canonización y elevar la reliquia del Dr. José Gregorio Hernández al Panteón Nacional.

El diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, fue el responsable de exponer este proyecto, señalando que este evento había sido anticipado por toda Venezuela durante un siglo, y que además tiene una gran importancia para la fe, la historia y la identidad del país.

Se recordó que la autorización de la canonización del próximo santo de Venezuela por el papa Francisco representa un reconocimiento a la santidad de un hombre que ya era considerado santo en el corazón del pueblo venezolano.

No existe un hogar que no conserve un testimonio, ni uno que no haya hecho una oración en tiempos difíciles y, especialmente, en situaciones de salud”, expresó.