Los mejores momentos de Premio Lo Nuestro 2025: una gala de homenajes

Entre galardones, emotivos discursos y otras sorpresas, la gala número 37 de Premio Lo Nuestro no dejó a nadie indiferente, la noche del jueves 20 de febrero.

Desde el Kaseya Center de Miami, el evento estuvo enmarcado en los homenajes a Paquita la del Barrio, recientemente fallecida, y al legendario compositor Manuel Alejandro.

Thalía, Alejandra Espinoza y Laura Pausini, fueron las principales conductoras de la ceremonia, pero también se sumaron a las presentaciones y dieron paso a otros artistas, que también animaron una noche inolvidable.

Te presentamos los mejores momentos que regaló Premio Lo Nuestro 2025, ordenados cronológicamente:

El simpático discurso de Camilo, con chiste sobre Juan Luis Guerra

El cantante colombiano dio un mini batacazo, después de vencer a grandes artistas en la categoría de ‘Álbum Tropical del Año’, incluido Juan Luis Guerra. “Cuando vi que estaba nominado, dije ‘¡Ay!’”, bromeó Camilo.

“Gracias a la Tribu, gracias a mi esposa que está esperándome pal’ concierto de mañana en Honduras. A mi país, Colombia que es quien sembró todas las curiosidades que después pudimos visitar con ‘Cuatro’. Y gracias a todo el equipo (…) Gracias por permitirme seguir siendo un niño detrás de la creatividad”, expresó el intérprete de 30 años.

Homenaje a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

Cantando a todo pulmón, el clan Aguilar compuesto por Pepe, Ángela y Leonardo, se subió al escenario del Kaseya Center para rendir tributo a la legendaria artista veracruzana, quien falleció el 17 de febrero. Entonaron el tema “Salúdame a la tuya”.

“Cuando llegué a Latinoamérica, quedé impactada por el legado”, expresó Laura Pausini, añadiendo que Paquita la del Barrio siempre deseará que la recuerdan por su música.

Homenajes en Premio Lo Nuestro

Alejandro Fernández, un premio a su excelencia musical

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del ‘Premio a la Excelencia’, otorgado al “Potrillo” Alejandro Fernández, que no solo deleitó a los espectadores con sus rancheras, sino que emitió un discurso donde recordó a su padre, don Vicente Fernández.

“Agradezco a mi padre, que seguramente estará haciendo alguna fiesta, muy orgulloso de este reconocimiento. A mis fans, que me han acompañado siempre y que han compartido siempre la música mexicana”, expresó el artista de 53 años.

También envió un mensaje a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. “Sé que están sufriendo, pero no están solos, estamos con ellos. Este premio se lo dedico a mi país, Viva México”, dijo Fernández, quien curiosamente leyó el discurso desde su teléfono celular, aclarando que tenía pésima vista.

Emotivo homenaje a Manuel Alejandro, visionario de Lo Nuestro

“Iba a pedirles que se pusieran de pie, pero ya lo están”, fueron las palabras de Alejandro Sanz, previo a entregarle el ‘Premio Visionario’ al cantautor y músico español, Manuel Alejandro, de 93 años.

Sentado en el escenario, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Niña Pastori y Carín León, junto a Édgar Barrera tocando el piano, cantaron varios temas compuestos por el legendario maestro, autor de éxitos inolvidables como ‘El amar y querer’, ‘Como yo te amo’ y ‘Lo mejor de tu vida’, entre decenas más.

“Estoy afónico, esto es lo que queda de Manuel Alejandro. Para mí esto es una gran fiesta, esta bella América. Cuando llegué hace muchos años, me di cuenta que la fortaleza de su gente acababa cuando escuchaban una canción de amor”, expresó.

También quiso compartir el galardón con Édgar Barrera, a quien calificó de “magnífico compositor” y agradeciendo por haberse acordado de él cuando recogió los premios en la gala de los Latin Grammy. “Me puso de referente”, comentó.

La India “bañó” de salsa el Kaseya Center

Bautizada por Celia Cruz como la “princesa de la salsa”, la puertorriqueña Linda Bell Viera entonó varios de sus éxitos en el escenario, justo antes de recibir el ‘Premio a la Trayectoria’, el cual le entregó el cantante Victor Manuelle.

“Esto es para los fans, gracias por estar a mi lado, le doy las gracias a Dios, al Todopoderoso que nunca nos abandona (…) No pierdan la fe nunca, este es el primer premio que me he ganado en mi per-a vida”, expresó “La India”.

También rindió tributo a los inmigrantes en Estados Unidos, afirmando: “Nosotros somos importantes en esta tierra, jamás nos van a correr”. Mencionó a los cubanos, mexicanos, peruanos, colombianos, venezolanos, panameños, salvadoreños y ecuatorianos, entre otras nacionalidades.

