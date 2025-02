Aaron Boone renueva contrato con los Yanquis de Nueva York

Yanquis de Nueva York y el manager Aaron Boone llegaron a un acuerdo para extender el vínculo que une a ambas ambas partes hasta finales de la temporada 2027, según indicó el propio equipo y el portal MLB.com

Previamente a este anuncio el equipo neoyorquino ya había ejercido su opción para que el estratega se mantuviera hasta finales de este año.

The New York Yankees today announced that they have signed Manager Aaron Boone to a two-year contract extension through the 2027 season. pic.twitter.com/t9u7fWfzVz — New York Yankees (@Yankees) February 20, 2025

Boone disputará este 2025 su octava temporada al frente de los del Bronx con los que acumula un récord positivo de 603 triunfos por 429 derrotas, logrando además meter al equipo en la postemporada en seis ocasiones y una Serie Mundial en 2024, en la que cayeron ante Dodgers de Los Ángeles.

Asimismo, el manager de 51 años ha conseguido finalizar cada temporada regular con los Yankees con récord positivo, incluyendo cinco campañas con 90 o más victorias.

Por su parte, el socio gerente de los Yankees, Hal Steinbrenner, aseguró que están trabajando para cambiar la regla interna del equipo que prohíbe a los jugadores y cuerpo técnico tener barba.

«En última instancia, la decisión final recae en mí y, después de una gran reflexión, modificaremos nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y personal uniformado tengan barbas bien cuidadas en el futuro«, resaltó Steinbrenner, en declaraciones publicadas por la MLB en su red social X.

JUST IN: The Yankees are altering their no facial hair rule



«Ultimately the final decision rests with me, and after great consideration, we will be amending our expectations to allow our players and uniformed personnel to have well-groomed beards moving forward,» said Yankees… pic.twitter.com/dpob897REI— MLB (@MLB) February 21, 2025