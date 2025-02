Conoce el elenco de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo

¡Bioserie Chespirito: Sin querer queriendo! Muy pronto se entrena en Max Latinoamérica una de las bioseries más esperadas de los últimos años Chespirito «Sin querer queriendo», donde relata la historia de Don Roberto Goméz Bolaños, lo que jamás se contó de la leyenda mexicana; el creador de El Chavo del ocho y el Chapulin Colorado.

Estrenada en la década de los 70, esta historia se ha convertido en una de las series más vistas y reproducidas a nivel mundial, destacando tanto en su país de origen, México, como en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile y muchos otros países.

Bioserie Chespirito, sin querer queriendo

Ahora, el hijo mayor de Chespirito, Roberto Goméz Fernández quien heredó el derecho de autor de todos los programas de Bolaños, fallecido el 28 de noviembre de 2014,es el encargado de contar todo lo que vivió el comediante durante las grabaciones de sus programas, y su vida personal, que también llama a atención del público, por su divorció y su relación con Florinda Meza.

La bioserie, cuya fecha de estreno aún se desconoce, ha generado gran polémica, especialmente en torno a la actriz y esposa de Roberto Gómez Fernández. Esto se debe a que Meza no esta considerada para la realización de la serie y, según sus declaraciones, la historia que se pretende contar no refleja la realidad, ya que no cuenta con su testimonio ni con la autorización de la viuda de Bolaños.

Sin embargo, en el primer adelanto que presentó Max, se puede ver a los actores que intepretan a los personajes principales de El Chavo de ocho, como La Chilindrina, el profesor Jirafales, Don Barriga, Doña Cleotilde y sí, Doña Florinda.

Actores de la bioserie

Don Roberto Goméz Bolaños es interpretado por el actor mexicano Pablo Cruz Guerrero, quien tiene la tarea titánica de traer de vuelta al niño de la vencidad del departamento 8, la cual se desconoce su origen, pero que se roba el corazón de toda latinoamérica por su bondad y carisma.

Paulina Dávila interpretará a Graciela Fernández; primera esposa de Chespirito; Barbara López como Margarita Ruiz (Doña Florinda); Arturo Barba como Rubén Aguirre; Andrea Noli encarna a Angelines Fernández; Miguel Islas interpreta a Ramón Valdés; Juan Lecanda interpreta a Marcos Barragán (Carlos Villagram); Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves; Eugenio Bartilotti como Edgar Vivar y Karina Gidi como Elsa Bolaños.

Otros de los personajes que saldrán en la bio serie son: Ilian Emilio Gallea Ballesteros como Roberto Gómez Fernández y ​Jesusa Ochoa.

Es importante señalar que, sin contar con los permisos de los actores Carlos Villagrán y Florinda Meza, la bioserie no puede utilizar sus imágenes, y sus personajes estarán representados bajo nombres distintos.

Lea también: Chyno Miranda se reconcilia con su madre