Incendio dejó severos daños en iglesia católica del sector Los Iraníes

En el estado Monagas, un incendio forestal acabó con la iglesia católica «San Juan María Vianney», ubicada en la Gran Victoria, parroquia Alto de Los Godos, de la ciudad de Maturín.

De acuerdo al portal de Unión Radio, todo comenzó como un incendio forestal que se registró en las adyacencias de esta iglesia católica y que a los pocos minutos las llamas consumieron gran parte de las instalaciones. La comunidad salió con tobos de agua para tratar de sofocar las llamas, pero su esfuerzo fue infructuoso.

Imágenes del Santísimo y de la Virgen no se quemaron

Aracelis González, coordinadora de la iglesia, destacó que lograron salvar la imagen de la Virgen: «Tenemos pérdida total, llegamos a sacar el Santísimo y logramos sacar a la Virgen. No sabemos cómo no se quemó, fue un milagro de Dios, no logró quemarse», dijo.

La comunidad católica de La Gran Victoria en Maturín solicitó apoyo a las autoridades para restaurar la iglesia a la brevedad posible.

