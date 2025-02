12 de febrero: Día de la Juventud venezolana en honor a José Félix Ribas

Cada 12 de febrero, Venezuela celebra el día de la Juventud, una fecha que rinde homenaje a la Batalla de La Victoria, enfrentamiento crucial liderado por jóvenes bajo el mando del prócer José Félix Ribas.

Esta batalla tuvo lugar un día como hoy en el año 1814 en la población de La Victoria, estado Aragua, y fue parte de la Guerra de Independencia de Venezuela.

En este episodio, las fuerzas republicanas dirigidas por Ribas, lograron vencer a las tropas realistas comandadas por Francisco Tomás Morales.

El contexto de esta batalla fue complejo. El comandante realista José Tomás Boves, gravemente herido en la pierna durante la Primera Batalla de La Puerta el 3 de febrero, delegó el mando a su segundo al mando, Morales.

Su objetivo era tomar La Victoria y aislar al Libertador Simón Bolívar, quien se encontraba en Valencia. Ante esta amenaza, Ribas decidió marchar hacia La Victoria, llegando el 10 de febrero para preparar defensas.

Dada la escasez de soldados experimentados, Ribas se vio obligado a reclutar a ochocientos estudiantes de colegios y seminarios de Caracas, incluyendo a 85 jóvenes del Seminario de Santa Rosa de Lima y la Universidad Real de Caracas (hoy Universidad Central de Venezuela).

José Félix Ribas fue inspiración para los jóvenes

Pese al temor y la oposición natural de muchas madres ante el inexperto perfil bélico de sus hijos, Ribas inspiró a los jóvenes con un poderoso discurso antes del combate:

“Soldados, lo que tanto hemos deseado se realizará hoy: he ahí a Boves. Aunque su ejército es cinco veces mayor que el nuestro, aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos y el honor de vuestras esposas; muestren vuestra omnipotencia. En esta jornada memorable, no podemos optar entre vencer o morir: ¡necesario es vencer! ¡Viva la República!”

El Coronel Vicente Campo Elías fue el segundo al mando y se comprometió a luchar con valentía hasta alcanzar la victoria.

A pesar del número superior de los realistas, el ímpetu y la determinación juvenil prevalecieron. Los jóvenes guerreros lograron capturar el parque militar, aunque el costo fue alto en vidas humanas.

Tras años sin sacerdotes propios en Venezuela, el 12 de febrero de 1947, el Congreso decretó esta fecha como el Día de la Juventud en honor a esos valientes jóvenes que lucharon por su patria. Hoy celebramos a todos los jóvenes venezolanos que día tras día trabajan desde diferentes frentes para construir un mejor futuro para nuestro país.

José Félix Ribas comandó a los jóvenes en la Batalla de La Victoria.

