Llega a las salas de cine «Crucifijo: Sangre del Exorcista»

El símbolo religioso más popular del mundo vuelve a ser protagonista de un aterrador largometraje; combinando lo mejor del bien y el mal, llegó a los cines de Venezuela este 6 de febrero Crucifijo: Sangre del Exorcista, una película del director Stephen Roach.

Partiendo de una maldición nórdica, esta película narra la escalofriante historia de una joven pareja que descubre, en los terrenos de su nuevo hogar, los restos de un espantoso asesinato ocurrido en siglos pasados. Con el pasar de los días, lo que parecía un simple y curioso hallazgo se convierte en una pesadilla delirante desatada por la furia de un espíritu vengativo que ha estado encerrado durante años.

¿Preparado para descubrir una aterradora verdad proveniente de la ultratumba? Filmada en los pintorescos e intrigantes paisajes de Escocia, Crucifijo: Sangre del Exorcista cuenta con un juego de planos que, junto a una musicalización formidable a cargo de Daniel Garavini y Erik Margolin, desbordan el misterio ideal en cada toma realzando el suspenso propio de la historia.

Macabra realidad de 92 minutos

Asimismo, las interpretaciones de un elenco bien pensado se combinan con un maquillaje minucioso para adentrar al público a una macabra realidad durante 92 minutos donde el miedo no escatimará en decir presente.

Esta cinta cuenta con la dirección de Stephen Roach, cineasta conocido por su trabajo en la dirección del drama Cookster: The Darkest Days (2024) y su rol como director de fotografía en cortos y largometrajes como Gods of Their Own Religion (2023), Ill Fares the Land (2023), Queen of Diamonds (2019), entre otros. A él, se suman los encargados de darle vida, con fervor, a cada personaje, logrando sumergir a los espectadores en una oscura y estremecedora experiencia: Hannaj Bang Bendz (en el papel de Sara), Alex Walton (como Fergus), Nicholas Anscombe (padre Stewart) y Dean Kilbey (Mungo). Si eres fanático del terror, no querrás perderte la oportunidad de ver esta película donde las posesiones, exorcismos, ritos de antaño y giros inesperados son algunas de las cosas que conseguirás.

Sólo los más valientes se atreverán a disfrutar de Crucifijo: Sangre del Exorcista en la gran pantalla a partir de este 6 de febrero, gracias a la distribución de MundoDPelícula. Para más información y adelantos de este y otros estrenos, visita @mundodpelicula en las redes sociales y comparte tu experiencia.

Sólo los valientes irán al cine a ver esta película.

Lea también:

Venezuela vuelve a ser virreina Hispanoamericana por tercer año consecutivo