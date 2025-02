Muere la actriz de El juego del calamar segunda temporada

La actriz surcoreana Lee Joo-Sil, conocida por interpretar a Park Mal Soon en la segunda temporada de El juego del calamar de Netflix, ha fallecido a los 81 años.

Según informó su agencia de representación, 1230Culture, Lee sufrió un paro cardíaco en la mañana del 2 de febrero en su domicilio familiar, declarada muerta tras ser trasladada al Hospital St. Mary’s en Uijeongbu, Gyeonggi, como recogió el periódico surcoreano JoongAng Ilbo.

Lee había sido diagnosticada con cáncer de estómago apenas tres meses antes de su fallecimiento, según informó el Korea Herald.

En El juego del calamar, Lee interpretó a la madre del detective encubierto Hwang Joon-Ho (Wi Ha Joon) y madrastra de Hwang In Ho (Lee Byung-Hun), en lo que sería su última aparición en pantalla.

Anteriormente, la actriz había sido diagnosticada con cáncer de mama en estadio 4 a finales de sus cincuenta años, y los médicos le dieron una esperanza de vida de solo un año, según informó el periódico The Chosun Ilbo de Corea del Sur. No obstante, Lee superó esta grave enfermedad tras recibir tratamiento durante 13 años.

Con una carrera que comenzó en 1964, Lee Joo-Sil participó en destacadas producciones teatrales como Death of a Salesman y Macbeth, y en populares series como The Uncanny Counter, además de haber formado parte del famoso film de terror Train to Busan (2016).

Lee también obtuvo un doctorado en Salud Pública por la Universidad Wonkwang en 2010, según informó el JoongAng Ilbo.

Lea también: Conoce los próximos conciertos para febrero y marzo en Venezuela