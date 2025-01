LaLiga estudiaría que el clásico Barcelona – Madrid se dispute en el extranjero

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que, si ambos clubes estuvieran de acuerdo, «se estudiaría» que el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid que se jugará en mayo se dispute en el extranjero, si no pudiera realizarse en Montjuïc o en el Camp Nou, que continua en obras.

«A nosotros no nos han comunicado nada -sobre que no se pueda jugar el clásico en casa del Barça-. Sé lo que he podido leer. Se hablaba fuera de España, pero no sabemos nada. De hecho, si hay un problema de fuerza mayor por las obras, como han habido en otras ocasiones, se ha jugado fuera de su estadio», apuntó antes de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), que se celebra este lunes en la capital española.

«Tendrían que tener la autorización del Real Madrid, y se estudiaría», añadió sobre la posibilidad de que se dispute en el extranjero.

Lea también:

¡Cardenales de Lara campeón de la LVBP 2024-2025!