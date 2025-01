Ancelotti aclaró que nunca renunciará al Real Madrid

El técnico italiano Carlo Ancelotti dejó claro que nunca renunciará al banquillo del Real Madrid y se marcó el objetivo de aguantar en el cargo hasta el 2029, para «hacer una despedida» junto al presidente Florentino Pérez, que acaba de ser reelegido por cuatro años más.

«Quiero ser muy claro, mi fecha de salida de este club no la voy a decidir nunca en mi vida», respondió cuando se le trasladó una información que aseguraba su salida la próxima temporada de la institución merengue.

«Sé perfectamente que llegará ese día, pero cuando pueda ser no lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, al siguiente, en un año o en cinco. No lo sé, pero tengo una ventaja y un objetivo. Florentino estará otros cuatro años y él me conoce muy bien. El objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino y hacer una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo», mencionó.