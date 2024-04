Existe una «alta probabilidad» de aumento del sueldo mínimo este 1º de mayo: Mira las razones

¡Aumento del sueldo mínimo! El 1º de mayo se acerca, día en el que el Gobierno Nacional suele anunciar aumentos en el salario mínimo o beneficios adicionales como bonos o cestatickets. Esto genera grandes expectativas en la población respecto a posibles medidas económicas.

Durante una reciente entrevista en La Iguana TV, el diputado a la Asamblea Nacional y dirigente sindicalista, Jacobo Torres de León, señaló que existe una «alta probabilidad» de que el gobierno nacional anuncie el próximo 1º de mayo, un aumento del ingreso mínimo a los trabajadores del país.

Sin embargo, aclaró que estos aumentos serían a través de bonos y no del salario mínimo.

El parlamentario explicó que esto se debe a varios factores, entre ellos, la pérdida del ingreso nacional en los últimos 9 años. “Yo también quisiera salario, por supuesto, porque el tema es que el bono no imputa en prestaciones, no imputa en vacaciones, horas extras, etcétera; pero el bono me garantiza mensualmente poder ir al mercado”.