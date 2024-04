Ciudadanos piden que el proceso de inscripción para nuevos votantes sea extendido

Este 16 de abril el Consejo Nacional Electoral (CNE), cierra el proceso de inscripción de nuevos votantes y de actualización de datos para poder participar en las elecciones presidenciales 2024, sin embargo, los ciudadanos solicitaron que se extienda esta jornada.

Muchos jóvenes aprovecharon este último día para inscribirse en el CNE, de igual manera las personas que necesitaban realizar los cambios de residencia para poder ejercer su derecho al voto.

Mirla Reyes, ciudadana comentó «acabo de cumplir la mayoría de edad el día de ayer y quise venir este último día a inscribirme para poder votar en las elecciones presidenciales, ya que me parece de mucha importancia que los jóvenes seamos partícipes de las decisiones del país».

Reyes señaló que es estudiante universitaria y tiene varios compañeros que cumplen la mayoría de edad en las próximas semanas y que particularmente piensa que se debería alargar el proceso de inscripción debido a que muchos no podrán votar ya que sus fechas de cumpleaños no coinciden con lo programado por el CNE.

Miguel Sotillo, ciudadano recalcó que «el día de hoy me tocó pedir la mañana libre en mi trabajo para poder venir a realizar la actualización de datos en el Registro electoral, hace aproximadamente 2 meses me mudé y para votar era necesario realizar el cambio de residencia, las colas en los últimos dias han estado largas y hoy no es la excepción».

A su vez, Rosa Díaz dejó saber que diariamente son muchos los jóvenes que cumplen la mayoría de edad al igual los que hacen cambio de residencia, porque se mudaron a otra zona.

Indicó que deberían dejar al menos la sede principal que está ubicada en el Centro Comercial Fundemos activa en los próximos meses.

Los ciudadanos hacen un llamado para que la jornada se extienda por otra semana, debido a que todavía faltan muchas personas por inscribirse y actualizar sus datos.

Inscripción de nuevos votantes.

Nuevos votantes aprovecharon la jornada para inscribirse en el último día de Registro Electoral en Maturín.

Lea también:

Alcaldesa Fuentes encabeza mesa de trabajo con equipo de servicios públicos