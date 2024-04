Ernesto Luna: «Somos escultores de una nueva forma de gobernar»

Este martes 9 de abril a las 6:45 pm. con la presencia de representantes de las comunidades y del tren ejecutivo regional, así como las autoridades civiles y militares de la región, el Gobernador de Monagas, Ernesto Luna presentó en la plaza de la Catedral de Maturín, su informe de gestión correspondiente al año 2023.

Con los acordes del Sistema de Orquestas y Coros del estado, al interpretar la canción Venezuela, llegó el Gobernador Ernesto Luna junto a la Primera dama, Sorenelly Zambrano de Luna para ofrecer sus cuentas ante el público que lo aguardaba.

Durante la presentación, el mandatario regional hizo un balance en las áreas de salud, educación, seguridad, infraestructura, cultura y deportes, aparte de mencionar las expectativas para el año en curso donde anunció la construcción del anhelado Hospital Materno infantil del estado Monagas.

Al principio colocaron un video de los sueños de Ernesto Luna y el agradecimiento de distintas personas, entre niños, jóvenes y adultos a su gestión.

Agradeció a los alcaldes y a su equipo, por acompañarlo en esta travesía para beneficiar al pueblo, al igual a los hermanos de su partido, el Psuv, GPP, al Obispo Monseñor Enrique Pérez Lavado y al padre Samael Gamboa, así como a los pastores y distintos movimientos sociales que hacen vida en el estado.

«José Antonio de Armas Chitty, cuenta que en Venezuela no hubo un lugar donde se combatiera tanto en la lucha independentista como en Monagas. 200 años después, la lucha por la Independencia continúa, no sólo en una nueva contienda, donde los enemigos arremeten contra los intereses del pueblo, aplicando sanciones. Nosotros, transformándolas en bienestar».

Comentó que Monagas ya no será jamás olvidada e ignorada, «será Admirada, nuestra querida Monagas del alma. Seguimos dando vida a nuestros sueños, que hoy seguimos construyendo esos sueños materializados en la lucha del pueblo».

En 2022 aseguró que iniciaron el largo transitar, la reinvención de la fuerza imparable. «Y aunque queda mucho por hacer, hay muchos sueños por lograr. Hemos hecho mucho con muy poco. Pero los sueños son tan grandes, que trascienden cualquier acción que de manera permanente estamos haciendo».

El 2023 fue otro año de trabajo sin pausa. Inicio del sueño asumido en 2021 que es inolvidable, al imaginar esa Monagas que visionamos en los próximos tiempos que están por venir.

Con honestidad y capacidad, se ha dado respuesta efectiva al pueblo en función de sus necesidades más sentidas en los últimos tiempos.

Reconoció el esfuerzo del equipo que le acompaña. «Una manera más próxima y empática de asumir las necesidades del pueblo, haciéndolas nuestras para transformarlas en realidades para el beneficio de la gente. Dos años más tarde sería inexcusable la necesidad de reforzar la gestión exigiéndonos cada vez más, que no empiece a anidar el conformismo con lo que ya hemos hecho. La exigencia es mayor, porque sí podemos dar mucho más en favor de los intereses del pueblo».

Creamos un escenario para que vivan nuestras futuras generaciones, en la Monagas que nos merecemos. «Somos escultores de la nueva forma de gobernar. En 2024, esta generación que asume responsabilidades como jóvenes revolucionarios y chavistas, tenemos el gran compromiso de cumplir el sueño de Hugo Chávez para dar la mayor suma de felicidad al pueblo. Tenemos la responsabilidad de seguir materializando junto a nuestro pueblo. Conquistemos los espacios que sean necesarios conquistar, derribando los muros y jamás bajemos los brazos para seguir construyendo la revolución para nuestra gente».

«Que suene un toque de diana a favor de los intereses bonitos de nuestra gente. Un Gloria al Bravo Pueblo de Venezuela y Monagas, por sus niveles de resistencia en tiempos adversos. No nos ha tocado una tarea fácil. Dios no le da carga a quien no pueda con ella. Si Dios nos tiene aquí es para ser un instrumento para hacer el bien en cada trinchera que nos encontremos».

Dedicó a su mentor, Hugo Chávez, por el honor de cada venezolano, en esta oportunidad los objetivos que seguirán lográndose junto al pueblo de Monagas. «Debemos rendir cuentas a nuestro pueblo, a quien nos debemos, por el cual estamos aquí».

Fundación Regional El Niño Simón

Mostró una hermosa y bonita labor, junto a su esposa, Sorenelly Zambrano de Luna desde la Fundación Regional Niño Simón.

La Fundación Regional El Niño Simón Monagas en sus distintos programas realizó 792.952 acciones para brindar bienestar a los niños monaguenses.

Informó además que 26.352 jóvenes fueron beneficiados con los programas de orientación estudiantil y jornadas de atención social y actividades recreativas.

Más de 792 mil atenciones, en jornadas y atención médica especializada. Agradeció la noble misión que vienen cumpliendo, al fomentar el desarrollo cultural y la educación, bajo el mando de la primera dama, Sorenelly Zambrano de Luna.

Cultura y Educación

Todo un equipo hizo posible el trabajo tesonero de esta área. Se cumplieron 73 mil 800 atenciones en la Dirección de Educación con 1.315 trabajadores de la educación atendidos con el plan quirúrgico.

Fomento de desarrollo de festivales como Pinceladas tricolor con 65 escuelas.

En infraestructura se rehabilitaron 283 centros educativos. Se cumplieron las jornadas pedagógicas. Impulsaron la práctica de música, cerámica, teatro, danza, pintura y dibujo para sembrar el amor por el arte en cada rincón, así como el realce de los patrimonios culturales.

La educación permite preservar la cultura desde todos los ámbitos, al enriquecer este proceso.

Ernesto Luna y el trabajo desarrollado en deportes

En materia deportiva, Luna detalló que en el 2023 avanzaron en la recuperación de espacios deportivos como 58 canchas, 4 estadios de béisbol; así como la rehabilitación integral del Estadio Monumental y la remodelación de espacios del Complejo Polideportivo de Maturín que incluye: Zona Rental, Playa Urbana (canchas de voleibol, tenis y fútbol 5), plaza deportiva y Concha Acústica.

Resaltó el acompañamiento a los atletas de alto rendimiento que sumaron 455 preseas al medallero local.

Rehabilitación de 58 canchas de usos múltiples que estaban en la desidia y la inauguración de club de playa en el Polideportivo de Maturín en 2023.

Infraestructura

Los trabajos de infraestructura hospitalaria permitieron la rehabilitación y modernización integral del área de emergencia del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” y el Centro de Diagnóstico Integral “Carmelo Regardiz”.

Para mejorar las arterias viales fueron colocadas 13 mil toneladas de asfalto y se realizaron labores de demarcación y señalización de más de 47 mil metros lineales de carretera, colocación de defensas flex, tachas reflectivas (ojos de gato), reductores de velocidad, bandas de frenado y pasos peatonales en sectores como la Troncal 10, sector 23 de Enero del municipio Punceres, así como en Los Samanes y Las Delicias, parroquia Santa Cruz de Maturín.

Por otra parte, para brindar espacios adecuados de formación académica, en el 2023 se recuperaron 5 módulos de la Universidad de Oriente – Núcleo Los Guaritos.

La realidad superó las expectativas con el logro del Complejo Polideportivo de Maturín, su modernización como espacio urbano y de encuentro para la familia, con una recreación sana, para disfrutar de gastronomía.

Una obra que incluye un club de playa, 1.170 mts2 de zona rental, estacionamiento policial, pantallas LED, así como la plaza Generalísimo de Miranda, con una cancha de fútbol 5 y una concha acústica, con 560 mts de demarcación de ciclovía.

En este aspecto, recibió aplausos de los presentes. Agradeció a los trabajadores que hicieron posible esta obra como espacio de encuentro para los jóvenes monaguenses, y en especial, del extraordinario arquitecto, Guillermo Sánchez.

También refirió la recuperación de la Universidad de Oriente, como se lo merecen los estudiantes.

Seguridad

Lo esencial, es que exista una real seguridad, no la sensación. Felicitó a los funcionarios policiales de Monagas por el esfuerzo que desarrollan.

En 2023, un 19 % disminuyó el índice delictivo en relación a 2022, con los frentes preventivos.

Como parte de las políticas de fortalecimiento a los cuerpos de seguridad del estado, el gobernador de Monagas dotó las 38 estaciones de Polimonagas, entregó 63 unidades patrulleras, 1.500 uniformes, se activaron 3 módulos de atención al ciudadano y 6 módulos policiales.

Para fortalecer al Cuerpo de Bomberos del estado Monagas y a Protección Civil y Administración de Desastres, les dotó de ambulancias nuevas y motocicletas, repotenciando un camión cisterna y cuatro unidades de rescate además de entregar uniformes e implementos tácticos.

Este jueves, anunció que activarán la estación policial de San Vicente, desde hace 7 años abandonada.

Monagas potencia productiva

Señaló que se va rumbo a esa gran tarea, con la infraestructura agroindustrial, por la voluntad y disposición de los productores y campesinos de la entidad.

Monagas se convertirá en referente internacional de producción a través de un plan piloto, producto de una idea de la juventud que emprende.

A través del Fondeem, se respaldó a 3 mil 172 emprendedores, financiados por Emprender joven para el impulso productivo de la juventud.

Informó que se ausentará unos días, por cuanto viajará a China para desarrollar acciones con la provincia de Shandong para el trabajo de potenciar a la Monagas productiva.

Turismo

Monagas es un estado multidestino por sus bellezas naturales y religiosas como la Catedral de Maturín. Aquí hay 65 kilómetros de costa. Hay que pensar qué hacer en este aspecto.

Más de 50 empresas turísticas participaron en la realización de Monagas Expoaventura, para posicionar a Monagas desde el turismo.

Aquí hay ríos y montañas para escalar y hacer kayac. El río Morichal Largo y la laguna de Guasacónica.

Certificaron a Caripe como ruta turística con la Cueva del Guácharo.

Con la Fundación del Niño, más de 500 infantes recorrieron Monagas.

Transmonagas, Inatur y Corpoturismo llevaron a adultos mayores a recorrer espacios turísticos.

Capacitaron a 2600 prestadores de servicios turísticos.

Empoderamiento del Poder Popular

La tarea es para el Poder Popular, donde es preciso promover y potenciar la atención y trabajo articulado con ellos.

Más de 48 gabinetes de Gobierno comunal y los sábados de comunas con el reclamo del pueblo, para actuar en consecuencia para ofrecer las soluciones necesarias.

Comunas El Rosillo y La Gran Victoria, se otorgaron financiamientos para impulsar los proyectos productivos para mejorar los servicios públicos, también en municipios en distintas áreas para beneficio de la gente.

En salud, se dotaron 57 centros de atención primarias de salud y entregaron 3 nuevas ambulancias.

Agua era el principal problema que tenía Monagas

Había que resolver la principal problemática de la población. Muchos sectores tenían años sin el preciado líquido.

En 2023, profundizando mejorar la distribución eficiente del recurso hidrico, con perforación de pozos, mejoramiento de plantas potabilizadoras y acueductos con Aguas de Monagas.

Informó que fueron reactivados 695 pozos y colocadas 182 bombas sumergibles nuevas, favoreciendo a 750 comunidades.

De igual manera fueron corregidas 1.211 fugas de agua potable y se remplazaron 1.796 metros de tubería para optimizar el servicio.

Así también se desarrolló la dotación y colocación de 17.300 luminarias que permitieron el mantenimiento y las mejoras destinadas al servicio de alumbrado público en calles y avenidas de la geografía monaguense.

Gas doméstico

La empresa de gas doméstico estaba desmoralizada y sin capacidad. Gracias al esfuerzo de Gasmaca y Pdvsa Gas Comunal, hoy es modelo a nivel nacional.

Se acortó la distribución a 15 días de atención en el ciclo de entregas.

Con relación al servicio de gas doméstico, durante el 2023 se distribuyeron 2.120.152 de cilindros en los trece municipios de la entidad.

La activación de la planta móvil de llenado también fue un gran logro.

Ejecutaron el mantenimiento de la flota vehicular, actualizando la data de usuarios, con un servicio de calidad.

Alumbrado público

Más de 17 mil 300 luminarias fueron instaladas en todo el estado, con énfasis en la capital a través del programa Maturín Brilla.

También se instalaron 5 mil 22 luminarias LED en Libertador, Piar, Acosta, Bolívar, Aguasay, Santa Bárbara, Cedeño y Sotillo.

Se resolvió el caso puntual de Guayabal con 160 luminarias.

Desarrollo Social

En una revolución es fundamental lo humano. Más de 1 millón 370 atenciones, se cumplieron en todas las jornadas realizadas, con ayudas técnicas, medicinas, en todos los despliegues.

En jornadas sociales, consultas médicas, entregas de medicamentos, ecografías, odontología e intervenciones quirúrgicas, el Instituto Estadal de la Mujer brindó 3.819 asistencias, al igual que las 81.000 ofrecidas en las jornadas de “Por Mi Monagas del Alma”.

Especificó que 2.346.000 medicamentos e insumos médicos fueron entregados a través de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Monagas, mientras que en la Lotería de Oriente se atendieron 17.531 casos de ayudas humanas y económicas, entregas de lentes, consultas médicas especializadas y dotación de implementos deportivos.

La salud es prioridad

Felicitó a todo el personal de salud por ser unos héroes y heroínas de los nuevos tiempos, para mejorar la infraestructura hospitalaria porque la salud es una prioridad.

En el Humnt, la emergencia de adultos fue rehabilitada con 480 equipos médicos de alta gama.

1 millón 703 mil atenciones se cumplieron en CDI y hospitales.

Más de 570 mil consultas externas.

14 mil nacimientos fueron atendidos en 2023.

21 mil 715 intervenciones quirúrgicas.

5 mil 746 servicios de imagenología.

399 mil 284 casos atendidos en emergencia.

50 mil asistencias en el Centro Cardiovascular.

Monagas tendrá su hospital Materno Infantil

«Estamos pariendo recursos de donde no los hay. Hoy informo al pueblo de Monagas, un compromiso que asumí en 2021, que iniciaremos este año en su segundo semestre de la Construcción del Hospital Materno Infantil del estado Monagas, es un compromiso y le vamos a cumplir al pueblo de Monagas. Lo entregaremos en el 2025, descongestionando en un 50 % el Humnt».

Los trabajos comenzarán en el segundo semestre, con el área de consulta externa del hospital Dr. Manuel Núñez Tovar.

«No nos cansaremos de sumar bienestar al pueblo de Monagas. Mientras Dios nos mantenga con salud y sabiduría, con coraje para enfrentar los desafíos que están por venir, no le vamos a fallar al pueblo de Monagas. Nos entregaremos en cuerpo y alma a la causa justa y heroica en convertir a Monagas en ese estado próspero que todos soñamos. En esta bella quijotada para asumir esta gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros que no es otra cosa que pintar sonrisas, belleza, armonía y la felicidad que se merece el pueblo. ¡Qué viva Monagas!».

Este fue el segundo informe que presentó ante el pueblo de Monagas como mandatario regional.

Parte del equipo del Gobernador Luna presente en la presentación del Informe de Gestión 2023.

Prometió que construirá el ansiado hospital Materno Infantil de Monagas.

Lea también:

Con 4 mil 655 toneladas inician segunda fase de Plan de asfaltado en Maturín