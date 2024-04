¿Recibiste? Entregan el Bono Parto Humanizado en Patria: Detalles

¡Bono Parto Humanizado en Patria! El Gobierno Nacional mediante el sistema Patria entrega bonos subsidiados para la población venezolana, entre los que destacan los primeros días de cada mes el «Bono Parto Humanizado», que solo es depositado a mujeres en período de gestación.

¿Cúal es el monto del Bono Parto Humanizado?

Esta bonificación tiene un monto de 216,00 bolívares, lo que equivale a 6 dólares equivalente a al Banco Central de Venezuela (BCV), depositado de manera gradual y directa en el monedero Patria.

¿Cómo recibirlo?

Estos bonos tienen una serie de requisitos para poder registrarte y obtener el beneficio debes seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma Patria.

Clic en la opción registros, que se encuentra ubicada en el menú inferior.

que se encuentra ubicada en el menú inferior. Elige una vez más registros de la lista mostrada en la pantalla.

Selecciona Parto Humanizado

Posteriormente, escanea el código QR presente en la parte de atrás del carnet de la Patria.

en la parte de atrás del carnet de la Patria. Confirma el registro y responde las preguntas que te realizarán.

Qué debes hacer si no te llegan los bonos

Si ya te has registrado y aún no has recibido este beneficio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evita registrar el mismo número de teléfono en dos o más usuarios.

de teléfono en dos o más usuarios. Verifica que el mismo número esté afiliado a tu banco.

que el mismo número esté afiliado a tu banco. Realiza transferencias de fondos o de gasolina subsidiada solo a personas registradas y verificadas como miembros de tu núcleo familiar.

de fondos o de gasolina subsidiada solo a personas registradas y verificadas como miembros de tu núcleo familiar. Actualiza la información de tu perfil constantemente para que el sistema no detecte periodos prolongados de inactividad.

El #SistemaPatria informa que, inicia el pago de los siguientes programas especiales:

✓Parto Humanizado

✓Lactancia Materna

✓José Gregorio Hernández



A través de la #PlataformaPatria, enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro.

Del 1 al 7 de cada mes.#AbrilDeVencedores #1Abr pic.twitter.com/Qkf8rESFQB — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) April 2, 2024

