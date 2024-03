Autoridades de EEUU buscan a Leito que anima a la invasión

¡Autoridades de EEUU buscan a Leito! Los documentos de ICE indican que Leonel Moreno, también conocido como «Leito», se encuentra prófugo de las autoridades.

«El influencer migrante que anima a otros a invadir Estados Unidos y ocupar las casas de ciudadanos, escapó de las autoridades poco después de llegar al país y está siendo buscado por agentes de inmigración», dice un artículo del New York Post.

El diario newyorkino hizo un recuento de la llegada de Moreno a EEUU y muestra que el sujeto llama a Biden: «Mi papá». «El ciudadano venezolano Leonel Moreno cruzó la frontera sur ilegalmente en abril de 2022 en Eagle Pass, Texas, y fue inscrito en el programa Alternativas a la Detención, que permite a las autoridades federales rastrear a los migrantes ya sea mediante monitores de tobillo u otra tecnología.

Sin embargo, Moreno no siguió las reglas y ahora figura como un «fugitivo» del programa, según documentos internos de ICE vistos por The Post.

El influencer de TikTok, Leonel Moreno, quien afirma que él, su esposa e hija reciben $350 semanales del gobierno federal en sus videos, parece estar escondiéndose a plena vista, incluso publicando un video frente a un coche de policía del Departamento de Policía de Gahanna, un suburbio de Columbus, Ohio.

La policía de Gahanna le dijo a The Post que están al tanto de los videos, pero agregaron: «Hasta la fecha, nuestra agencia no ha tenido contacto con este individuo y no conocemos su ubicación».

Moreno fue liberado originalmente en los EE. UU. bajo libertad condicional debido a la falta de espacio en las instalaciones de detención.

Esto ha significado anteriormente que los migrantes no han sido completamente entrevistados y evaluados por las autoridades, lo que generalmente lleva alrededor de tres días, antes de ser admitidos en los EE. UU. John Fabbricatore, ex director de una oficina de campo de ICE en Denver, dijo a The Post que la dependencia de la administración Biden en Alternativas a la Detención, que actualmente incluye a más de un millón de personas, «no es más que un fracaso». «Una vez más, hemos sido testigos de otro individuo al que se le permitió la entrada a los EE. UU. bajo el programa ATD, solo para escapar y hacer videos en TikTok explicando cómo infringir la ley.

La pregunta es: ¿cuántos miles más están ahí fuera sin contabilizar después de huir de este programa?», dijo Fabbricatore, quien ahora se postula para representar el sexto distrito de Colorado. Moreno ha sido visto viviendo en Columbus. Según documentos de ICE, su punto de contacto listado en los EE. UU. fue Caridades Católicas en Miami.

ICE en Miami envió por correo a Moreno una fecha de corte de inmigración en noviembre de 2022 después de que nunca se presentara en persona, según fuentes. «La administración Biden comercializa estas políticas como soluciones, pero en realidad, es solo una cortina de humo que oculta el caos y los fracasos en la frontera.

Deberíamos exigir transparencia en este programa y no permitir que esta administración comprometa la seguridad y la integridad de las fronteras de nuestra nación», agregó Fabbricatore. Moreno se ha convertido en un influencer de TikTok, animando a «compatriotas venezolanos» a ocupar las casas de ciudadanos estadounidenses y llamando al presidente Biden «mi papá».

