Instalan más de 70 puntos de atención durante operativo Semana Santa Segura en Monagas

Más de 70 Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) han instalado en Monagas, para el resguardo de los conductores en las principales arterias viales, en el marco del operativo “Semana Santa Segura 2024” que impulsan el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Ernesto Luna.

El secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana y director de Polimonagas, coronel (FANB) Eduardo Alberto Almérida Padrón, informó que estos puestos de vigilancia vial están activados de manera fija, móvil e itinerante, con la presencia de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y de los organismos de prevención y seguridad ciudadana.

«Siguiendo las orientaciones de nuestro Gobernador, desde el inicio de este operativo hemos realizado un despliegue de supervisión en las principales vías de la entidad, en perfecta unión cívico-militar-policial, para garantizar seguridad y resguardo a propios y visitantes», indicó.

Exhortó a los conductores a circular con prudencia y cumplir con las leyes de tránsito.

Almérida Padrón instó a los ciudadanos a conducir con mucha prudencia, a hacer uso obligatorio del cinturón de seguridad, no utilizar el celular mientras conducen, controlar la velocidad, no hacer cambios bruscos de canal vial y no ingerir bebidas alcohólicas al manejar.

Coronel (FANB) Eduardo Almérida Padrón supervisa el PAC de la avenida Raúl Leoni de Maturín

Frente Preventivo orienta a conductores en punto de atención al ciudadano del sector El Lechón, al sur de Maturín

