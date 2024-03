Actriz Flavia Gleske confirmó su separación de Rolando Padilla: “Ya no sentía paz” (VIDEO)

La actriz Flavia Gleske ha anunciado en una entrevista exclusiva con el periodista Luis Olavarrieta que ha terminado su relación sentimental con el actor Rolando Padilla.

En sus declaraciones, la exprotagonista de novelas expresó que atravesaba un proceso complicado a su lado y que la relación ya no le brindaba felicidad.

“Fue lindo mientras duró, la gente nos amaba juntos, pero él y yo no estábamos congeniando. Sabíamos que no nos estábamos llevando bien, estábamos discutiendo mucho. Yo sentía que no tenía paz, dejamos de ser amigos”, dijo.