Alcaldesa Ana Fuentes acudió al acto especial por el día mundial del Síndrome de Down

En marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, este jueves 21 de marzo, la alcaldesa de Maturín Ana Fuentes, participó en una caminata recreativa junto al Instituto de Educación Especial Bolivariano Teresa Leonett.

El recorrido inició desde la Catedral Nuestra Señora del Carmen, hasta la Concha Acústica del Complejo Polideportivo, donde posteriormente se desarrollaron las actividades culturales.

La plaza Generalísimo Francisco de Miranda, fue el escenario perfecto para que el canto, el baile y la diversión irradiaran la alegría a más de 200 niños.

Al respecto, la alcaldesa Ana Fuentes, destacó la importancia de entender que los niños, niñas y adolescentes con síndrome de down son seres extraordinarios, con una personalidad arrolladora y múltiples talentos.

«La condición es porque son seres especiales, quienes nos llenan de amor y mucho cariño y lo más importante, que sean insertados en la sociedad», manifestó la Alcaldesa.

En este sentido, Lucía Flores, representante, señaló que, así como todos tenemos derechos, las personas con síndrome de down también son sujetos de derechos.

“Trátenlos como una persona regular. Desde mi experiencia como madre de un hijo con síndrome de down puedo decir que es muy independiente. No es fácil ni sencillo cuando no tenemos la información. Ellos tienen todas las capacidades que nosotros tenemos y allí es muy importante el rol de la familia para hacer el acompañamiento”.

Por su parte, Eli Ramos, coordinadora de cultura del Instituto Teresa Leonett, sostuvo que «estos espacios son importantes para generar conciencia y aportar a la construcción de una sociedad más incluyente, por lo que siempre estaremos dispuestos para apoyar estas iniciativas».

Los niños y niñas muestran talentos musicales en la Plaza Generalísimo Francisco de Miranda ante las autoridades regionales.

Los niños y niñas con síndrome de down demostraron su talento en el baile.

