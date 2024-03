¿Por qué Erika Schwarzgruber pasó por un quirófano? Aquí te contamos

¡Erika Schwarzgruber pasó por un quirófano! La actriz venezolana Erika Schwarzgruber, optó por someterse a una cirugía para mejorar una parte de su cuerpo, como lo anunció en sus redes sociales a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz confesó que el pasado 8 de marzo le hicieron una cirugía de senos para cambiar sus prótesis mamarias y que el resultado fue satisfactorio.

Igualmente, la modelo también mencionó que está preparando «un material asombroso en el que podrán conocer en detalle las nuevas prótesis que están siendo introducidas en Venezuela. Solo les adelanto que ahora tengo unos implantes mamarios de última tecnología».

«Ya estoy en proceso de recuperación, la verdad es que estoy fina, no me ha dolido casi. Me las tuve que cambiar porque como les expliqué había algo allí que no estaba bien, de hecho, en cirugía se dieron cuenta que la de este lado (izquierdo) también estaba rota», explicó Erika Schwarzgruber en un video en sus historias de Instagram.