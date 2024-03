22 comanditos juramentó Andrea Tavares en Las Cocuizas

La dirigente nacional de Causa R y representante de Gran Alianza Nacional (GANA) Andrea Tavares, afirmó durante la juramentación de los Comanditos por Venezuela, que «quienes estamos en la lucha, sabemos que necesitamos la fuerza de las mujeres. Qué mejor para nosotros que este mes de marzo lo podamos celebrar teniendo una mujer al frente de esta lucha».

Agregó que «esta etapa resume un momento específico como lo fue el pasado 22 de octubre cuando Venezuela eligió a la candidata que representa a más del 80% de los venezolanos y el sentimiento de esperanza para que sus familiares migrantes regresen al país, donde el salario que se gane por un trabajo digno, sea suficiente para adquirir alimentos y medicina; ir a un hospital no sea una lucha más por las largas listas de materiales que se deben adquirir y cancelar como si fuese una clínica».

«Hemos luchado por los derechos a la democracia, al voto, y una ruta electoral en la que se pueda inscribir el candidato electoral de mi preferencia y desee aspirar al cargo de Presidente de la República», dijo Tavares.

Luego de estas palabras, la dirigente nacional dejó juramentados 22 comanditos que funcionarán en la parroquia Las Cocuizas del municipio Maturín, con el objetivo de promover el voto, la defensa del voto, el derecho a participar.

Pablo Morillo, secretario general del partido en Monagas, destacó que actualmente «hay gente que cree que hacer política no vale la pena, que se está equivocado, eso es producto de una gran estrategia desarrollada por el Gobierno nacional para desacreditar a los partidos políticos de oposición, es producto del cansancio de dirigentes que consideran que no hay un plan, es producto de la falta de fe; esa misma estrategia, en el proceso, llevó a repartir culpas, tanto para el Gobierno como para oposición.

Economía comprometida

En cuanto tengamos salarios que no sirven, «que no se pueden pagar los alimentos que muchas veces no se consiguen, eso es culpa del Gobierno, por eso debemos seguir luchando, porque tenemos un montón de gente que ha tenido que irse del país, muchos han muerto y debemos hacer todo lo posible para reivindicar a esa gente, recuperar el país, para que se haga buena política, esa es nuestra responsabilidad, no podemos fallarle al país», puntualizó.

«Habrá un solo sustituto en este país y si se diera el caso, la decisión sea oportuna, hay que seguirla por Venezuela, para avanzar, para traer prosperidad, eso debe importarle incluso a los chavistas, muchos han perdido las esperanzas, que han dado cuenta de que han saqueado al país, mientras el pueblo apenas gana Bs. 130».

La estructura de los comanditos estará conformada por diez personas para complementar 600K, que agrupará a su vez, 600 mil personas para el día de las elecciones.

La dirigente de la Causa R estuvo en la parroquia Las Cocuizas.

Hizo un recorrido casa por casa.

Junto a dirigentes de la oposición hicieron la caminata en Las Cocuizas.

Tavares juramentó comanditos en Las Cocuizas.

Acudió a distintos sectores para juramentar los comanditos.

