Solicitan recuperar área de hospitalización para pacientes con cáncer

Padecer cáncer supone recibir tratamiento de quimios y radioterapia, lo que a su vez genera cansancio, descompensación, incluso depresión en la mayoría de los pacientes que requieren descansar luego de recibir dichas terapias, por lo que solicitan recuperar áreas para hospitalización.

Sin embargo, el hospital central de Maturín, no cuenta con una sala de recuperación para dichos pacientes, que además en muchas ocasiones deben subir y bajar las escaleras hacia el quinto piso del nosocomio central, cuando el ascensor se daña.

Requieren colaboración privada

La sala de tratamiento está siendo acondicionada por pacientes y familiares, quienes solicitan a las autoridades, empresarios y quienes deseen colaborar con el Humnt para rehabilitar un área para ellos, así minimizar el desgaste tras el tratamiento.

Techo de quinto piso muestra el deterioro por las filtraciones

«Aquí no hay una sala de recuperación, algunas personas necesitan quedarse hospitalizadas y lamentablemente aquí no hay condiciones, porque si meten a un paciente en una habitación, tiene que lidiar con la humedad por las filtraciones, por ejemplo, no hay agua desde hace más de una semana, no hay aires acondicionados», dijo María Solórzano, quien dijo ser familiar de paciente con cáncer.

Agregó que se trabaja en tres turnos, pero la persona debe irse a su casa y regresar la siguiente sesión. Generalmente son ciclos de ocho o más sesiones, dependiendo el caso de cada paciente.

«Aquí hay un paciente de permiso, pero él mismo con su familia están arreglando su cuarto para poder quedarse hospitalizado, le falta parte del techo que lo taparon por la humedad, eso le genera o le puede generar otras afecciones», dijo.

Añadió que actualmente son nueve personas en tratamiento, y se necesitan camas, fluxómetros, colchones antiescaras, y todas las condiciones para que el paciente se encuentre cómodo.

«Tenemos ayuda de medicamentos, antibióticos, vitaminas, pero no las quimios y a veces en el Seguro tampoco hay, cuando eso pasa, dependemos de los familiares que están fuera del país, son carísimas, hasta 800 dólares o más, o hay que retrasar el tratamiento, la sesión y eso perjudica la salud», aseveró Solórzano.

Quinto piso del Humnt nuevamente sin agua desde hace casi dos semanas

Ayuda para exámenes

Por su parte, la familia Colón pide ayuda para realizar exámenes faltantes a su paciente, quien presenta un absceso en la parte baja del abdomen. «No se sabe de qué es, pero se necesita hacerle biopsia y exámenes de médula ósea que debe realizarse en Caracas, porque aquí no los hacen», aseveró Maigualida Colón.

Agregó que el poco dinero que recibe es para gastarlo en medicinas o exámenes más económicos. «Para hacerle los exámenes que faltan, hay que pagar aparte los pasajes, el tiempo que estemos allá, él tiene problemas de hemoglobina, presión arterial, y no llevamos cuenta de lo que hemos gastado en casi dos meses que tenemos aquí, me dijeron que los exámenes salen en 440 dólares, ¿Cómo los reúno?», se preguntó la mujer.

Sin agua

En cuanto a los servicios del Humnt, manifestó que llevan dos semanas sin agua, llega a veces y poquita. «Nunca hay agua aquí, esta mañana llegó una gotica en el lavamano, y solo llenó medio tobito, no hay ni en la poceta y necesitamos mantener esto limpio, agregó Colón.

Pacientes y familiares con cáncer recuperan una habitación para poder hospitalizarse, debido a que no se cuenta con condiciones

