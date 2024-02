Corpoelec: Este municipio no tendrá energía eléctrica este domingo #25Feb

La Corporación Nacional de energía, Corpoelec anunció que el municipio Ezequiel Zamora, no tendrá energía eléctrica para este domingo, 25 de febrero de 2024, en el horario de 7:00 am a 9:00 am por el mantenimiento, revisión y sustitución de los equipos.

Corpoelec anunció en redes sociales

En la parroquia Punta de Mata del municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas, los siguientes sectores les será interrumpido el servicio:

Casco Central de Punta de Mata

La Majaguas

Brisas de Aeropuerto

La Dominga

Los Samanes

Urbanización La Esmeralda

5 de Julio

Sistema de rebombeo de Punta de Mata

Caicarita

Francisco de Miranda

Morichal

La Perimetral y sus alrededores.

