Autobuses varados por falta de combustible

Este miércoles 21 de febrero, varias unidades autobuseras se quedaron varadas en el camino, debido a que no se expendió combustible en la estación de servicio ubicada en la avenida Raúl Leoni, al sur de Maturín.

Algunos conductores manifestaron que no pudieron surtir en vista de que los trabajadores de las distintas gasolineras debían asistir al acto de inauguración de la Tienda Socialista del Transportista.

Otros alegaron que desconocían el por qué no se prestó el servicio, y se limitaron a decir que no hubo gasolina.

Consecuencia

Esto trajo como consecuencia que algunas unidades se quedaran a medio camino, como ocurrió a dos conductores de rutas hacia Los Cortijos y El Silencio, quienes al final de la jornada, se quedaron varados con los pasajeros en la vía hacia Los Cortijos.

Este miércoles no hubo despacho de combustible por causas no justificadas

Compañeros que pasaban por el camino indicaban que no podían ayudarle, debido a que tampoco tenían combustible.

Otra de las consecuencias que acarreó la situación, fueron las largas colas en la estación de servicio la mañana de este jueves, cuando además, el sistema de pago a través del Banco y Patria, falló, razón por la que debieron esperar durante varias horas para poder ser atendidos.

«Yo surto gasolina tres veces a la semana y trabajo desde el terminal de Maturín hasta Caripito, pero el martes me dijeron que ayer no había surtido, no me correspondía ayer, pero a quienes les correspondía se vieron afectados, hoy se fue el sistema y está parado todo esto», precisó Ramón Bello.

Postulados

Alegó que la línea cuenta con 28 unidades de transporte, las cuales son surtidas en grupos de 14 vehículos tres días a la semana y en total alrededor de 200 carritos se surten de esta bomba.

Luis Medina resaltó que se venía surtiendo de manera normal, «nos mandan postulados por ruta, de 20 a 25 autobuses y comienzan a surtir a las seis de la mañana, igual para el gasoil; hay combustible, lo que no hay es sistema, de lo contrario no hubiese cola, ayer lo que pasó es que los trabajadores de la bomba tenían que estar en la inauguración de la tienda».

Falló gandola y sistema

«Ayer no hubo combustible porque la gandola no vino, está viniendo cada dos días, a veces la pequeña, a veces la grande, hoy se fue el sistema y estamos aquí en la cola esperando. Normalmente surten 20 autobuses cada dos días, no alcanza para trabajar dos días seguidos», precisó Luis Maestre.

Por falta de combustible, buses quedaron varados en medio de la vía

Lea También:

Gobernación rehabilitará 160 instituciones educativas