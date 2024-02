¡Trágico! Falleció niña al quedar atrapada en hoyo de arena en una playa de Miami

Este martes 20 de febrero, una niña de cinco años falleció en una playa del condado de Broward, al norte de Miami (Florida, EEUU). Cayó en un hoyo que ella y otro niño de siete años habían hecho mientras jugaban en la arena.

Fue en la playa Lauderdale-by-the-Sea donde sucedió este trágico suceso. Ambos quedaron atrapados como consecuencia de la caída. Los dos pequeños fueron trasladados de inmediato al hospital para recibir asistencia médica, aunque los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la niña. Según informa NBCMiami, el menor de siete se encuentra ingresado con pronóstico grave.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía del condado a las 15.16 hora local, así como efectivos sanitarios. Fue un portavoz de la Oficina del Sheriff de Broward quien reveló quienes se encontraban en ese agujero. “En el lugar, el personal de emergencia localizó a los dos niños, un niño y una niña”.

La zona quedó acordonada para la investigación del caso.

Diversos vídeos mostraron a un amplio grupo de personas cerca de la zona del agujero, que ahora permanece acordonada. Uno de los testigos del hecho grabó otro vídeo en el que mostró a varios bañistas cavando en el hoyo, cuyas dimensiones eran de casi dos metros de profundidad, para rescatar a los menores. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos.

No es la primera vez que este suceso ocurre en Estados Unidos. El mencionado medio norteamericano citó una investigación del New England Journal of Medicine, publicado en 2007, en el que se recoge que, durante una década, hubo 52 casos en los que personas quedaron enterradas en agujeros en la arena que colapsaron. En 31 de esos casos, las víctimas murieron.

