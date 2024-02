Público disfrutó y eligió a los favoritos del Carnaval de Maturín

El público asistente a la Fiesta grande del Oriente, elogió la organización y seguridad que se observó en los dos kilómetros de recorrido de carrozas, comparsas y trajes individuales durante los cuatro días de desfile del Carnaval de Maturín y eligió a sus favoritos.

Jesús Coa manifestó que tenía años sin asistir a los desfiles, sin embargo este año se animó «fue un tripeo, me gustó mucho la señora que va con unas totumas y vende maní, luego se saca las totumas, también el señor que participa con unos gallos, un morrocoy, son unos personajes populares y eso es un tripeo, un conuquero y la manicera. Hubo mucho orden, sólo que comenzó un poco tarde».

Anthonella Medina destacó que no asistía desde hace diez años, este 2024, fue, disfrutó, bailó y le encantó. «Recuerdo que mi papá me llevaba, pero ahora fuí, diez años después y me encantó la organización, la seguridad, la gente podía ver su desfile tranquila, sin temor a que le quitarán sus pertenencias, muchos efectivos de seguridad, la gente donde me ubiqué se comportó a la altura, muy educada, no hubo conflictos. Me encantaron las niñas que bailaron y la carroza del Parque La Guaricha porque tuvo mucho colorido. Lo que no me gustó fue que la gente lanza toda la basura de los caramelos en el suelo y que algunos padres no estuvieron pendientes de sus hijos. El lunes se extraviaron dos niños».

Para Melany Rojas, los carnavales han sido los mejores por la seguridad. «De los trajes y comparsas, me encantó Rigo, que siempre coloca cosas espectaculares; me encantó Marcos Urbina con su chaparrón de colores, excelente la comparsa de los adultos mayores y el muchacho que hizo referencia a varias cosas del país en especial, Monagas con su catedral, el araguaney, la orquídea, la bandera de Venezuela y la carroza de la Fundación del Niño, porque participaron los niños, con cosas no tan pesadas para ellos y acorde a su edad».

Acotó que la organización estuvo excelente, es la opinión de la mayoría de los presentes en este espectáculo.

Evocaciones de mi infancia, durante el desfile del martes de Carnaval.

Diosa de las panteras, de Los Guaritos 3.

Reina del folklore.

Dorga, madre del Universo.

Poseidón, rey de los mares.

El Sol de Venezuela y la Catedral en su parte posterior.

Carroza de la fundación del Niño Simón Monagas.

Freddie Mercury revivió en el Carnaval de Maturín.

La Catrina también llamó la atención.

Las madamas llevaron alegría y calipso en su recorrido.

El Guardián de los cielos a su paso por el desfile del Carnaval.

Carroza En Resistencia.

Lea también:

Gobernación decreta día no laborable este miércoles 14 de febrero